Det arrogante erhvervsliv

'ER DET RIMELIGT, at danskerne pjækker for 720 millioner om året? Det er 340.000 danskere, der bliver hjemme fra arbejde uden at være syge. Det er arbejdsgivernes penge, uden at de får en indsats retur.'

Far er skuffet, skal vi love for. Det forurettede spørgsmål kommer på det sociale medie X fra – og her skal man holde fast – vicedirektør, finans-, erhvervs-, skatte-, arbejdsmarkeds-, iværksætter-, EU-, international politik og analyse i @danskerhverv Jes B. Christiansen.

Vi går ud fra, at Jes arbejder sokkerne ud af skoene hver dag. Vi tvivler dog på, om han gør gavn nogen steder, da han åbenbart render rundt over det hele med den titel.

MEN MANDEN byder ind i tidens trend med at tale ned til danskerne. Med at moralisere med en myte om, at vi ikke arbejder nok. For en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv er altså nået frem til pjækketallet, og så skal der formanes.

Som en anden chef i Dansk Erhverv, Pernille Taarup, der måske selv er typen, som holder fredage mødefri for at komme tidligt i sommerhus og har en aftale om at ’styre sin egen tid’, belærer alle os danskere på danskerhverv.dk:

’Lad mig slå det helt fast: Pjæk er ikke okay. Det er ikke i orden at blive væk fra sit arbejde og få løn for det, hvis man ikke er syg.’

JAVEL SÅ. Det kommer helt bag på os. Vi advokerer heller ikke for pjæk. Men det forekommer os mere oprørende, at folk, hvis jakkesætsklædte arbejde består i sniksnak-møder eller påstået hjemmearbejde, kalder os frem for Vor Herre for Flid. Og her skal vi så åbenbart sone en synd, der sikkert i mange tilfælde skyldes autonome forsøg på at pleje indre eller ydre blå mærker, når der snubles i trædemøllen.

Værst er hverken formaningen eller den nedladende tone fra Dansk Erhverv. Værst er, at man arrogant fordømmer os andre, inden man overhovedet har set på sig selv henne i dansk erhvervslivs kontorer for hydrauliske kontorstole og generelle hæve-sænke-niveauer.

Lad os derfor fremhæve en anden ny undersøgelse:

66 PROCENT af lederne på det danske arbejdsmarked har en kollega, der er gået ned med stress, ifølge en spørgerunde fra PFA. Og det er lidt dyrere end de 720 pjækkemillioner. Sidste gang, stress-omkostninger for arbejdsgivere og samfund blev opgjort, var i 2016, hvor tallet var mindst 16 milliarder kroner. Og har omkostningen fulgt vanlig stigningstakt, er tallet i dag over 20 milliarder.

For nu at parafrasere Jes B. med den lange titel fra Dansk Erhverv: Er det rimeligt, at danske arbejdspladser koster samfundet 20 milliarder kroner i stress om året?