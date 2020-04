Det bedste forsvar

Det siges ikke højt. Men strategien mod coronavirus i Danmark er ’flokimmunitet’.

Det klæder ikke en socialdemokratisk statsminister at sige, at svage danskere kommer til at dø, så stærkere kan genoprette nationen.

Ingen myndigheder vil følgelig bekræfte, at ’flokimmunitet’ er strategien. På de ellers mange pressemøder med regering og myndigheder er ordet aldrig blevet sagt. Det er faktisk kun blevet sagt højt én eneste gang offentligt af en myndighedsperson.

Kåre Mølbak, direktør for Statens Serum Institut, sagde det til Politiken for en uge siden. Og som Weekendavisen fremhæver det i en artikel om ’Det tabuiserede ord’:

’Her kaldte han WHO’s teststrategi for ’totalt passé’ og løftede i stedet sløret for et større billede af Danmarks største og dyreste sundhedsindsats.

– Målet med vores strategi er ikke nødvendigvis at stoppe smitten, men det er at opbygge en flokimmunitet på en kontrolleret måde, så sundhedsvæsenet ikke knækker, sagde Kåre Mølbak.’

Det har direktøren for Statens Serum Institut så bemærkelsesværdigt nok ikke gentaget siden. Selv om han ikke mangler taletid, er der åbenbart grænser for, hvad der skal siges.

Hvis ikke vi danskere magter at flade kurven over smittede (og ikke mindst intensivt indlagte) ud, indtil en vaccine dukker op – eller vaccinen bare ikke dukker op – skal langt over halvdelen af os have haft corona, så vi som nation er immune.

Vi kommer tydeligvis ikke til at udrydde den virus, og det ypperste forsvar er hver enkelt danskers immunforsvar. Ifølge myndighedernes egne tal kræver flokimmunitet 60 procent smittede. Det svarer til omkring 3,5 millioner danskere.

Tallene siger også, at det kan medføre op til 35.000 døde og tage år at nå dertil. Medmindre der kommer en anvendelig vaccine. Men det kan der ligeledes være virkelig lang vej til.

Coronavirus er derfor mere end noget andet et angreb på velfærdsstaten. Og dermed på den socialdemokratiske idé om, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder og eksempelvis lige adgang til sundhedssystemet.

Nye studier og uenigheder eksperter imellem kommer konstant ilende til i disse dage. Og meget tyder på, at det meste om coronavirus endnu er usagt. Og at det mest sigende er, at vi er i krig mod den. Hvorfor vi kan sige om Mette Frederiksens ’gradvise åbning’ som Winston Churchill i 1942 under Anden Verdenskrig:

’Dette er ikke afslutningen. Det er ikke engang begyndelsen på afslutningen. Men det er måske afslutningen på begyndelsen.’