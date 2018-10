SELVFØLGELIG blev Kim Larsen nævnt i statsministerens åbningstale. Den mulighed havde alle andre statsministre også grebet. Men Lars Løkke havde levet sig så meget ind i Larsen-universet, at det gennemsyrede hele hans tale.

TEMAET VAR enkelt: Det bedste til mig og mine venner. Og så blev der ellers lovet milliarder af kroner til en lang række grupper i det danske samfund.

STATSMINISTEREN fulgte ikke Ekstra Bladets opfordring om at afslutte talen med at udskrive valg. Alligevel var den et 17-sider langt valgoplæg. En samlet politisk plan er der ikke tale om, men i stedet en række punkter, hvor han træder langt ind på Dansk Folkeparti og rød stues kerneområder.

LARS LØKKE er klar over, at det kommende valg bliver en kamp om midten i dansk politik. Som det ser ud nu, har statsministeren afskrevet Liberal Alliance i en fremtidig regering. Talen var kemisk renset for ord som topskat og arveafgift. Liberal Alliance ligner en død sild i dansk politik.

I STEDET satser Løkke på at lægge Dansk Folkeparti i benlås og måske tage noget fra venstre side af folketingssalen. Danmark som global forkæmper for et bedre miljø gik i hvert fald rent ind hos Uffe Elbæk og de øvrige akrobater i Alternativet.

DER ER ganske vidst mindst tre valgperioder til Løkkes drøm om, at en million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler skal gå i opfyldelse. Men tanken er da rar. Hvem vil ikke gerne redde miljøet?

MED SIN tale ramte statsministeren alle de bløde værdier. De udsatte børn skal have mere hjælp, børnepsykiatrien skal styrkes, og erhvervsuddannelserne skal have tilført flere midler.

DET HELT store indsatsområde er sundhedsområdet, hvor regeringen vil fremlægge en reform på den anden side af efterårsferien. Om nogen har Lars Løkke i sin tid i politik været med til at centralisere, blandt andet med supersygehusene. Nu vil han decentralisere og opføre 21 nye sundhedsfællesskaber landet over.

VI SIGER ikke, at idéen er tosset. Det er fornuftigt, at patienter kan blive efterbehandlet og genoptrænet lokalt i stedet for at skulle køre flere hundrede kilometer for at nå et af de store sygehuse. Igen ligner det en gave til Dansk Folkeparti.

TALEN KUNNE lige så godt være holdt af Socialdemokratiets leder, som også bejler til DF. Mette Frederiksen skal virkelig gøre sig umage, hvis hun skal finde blot et enkelt hår i suppen.

NU VAR det altså statsministeren, der havde adgangen til talerstolen, og konklusionen er, at Lars Løkke havde klappet talen af med DF, at han har afskrevet Liberal Alliance, og at vejen er banet for en V-K-DF-regering. Hvis han altså ikke taber valget.