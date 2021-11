Det bedste valgråd

Læs lektier først. Det er det bedste råd.

Inden tirsdagens kommunal- og regionråds-kryds bør man bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvad ens foretrukne lokalpolitikere eller kommunalpolitiske parti har foretaget sig i den foregående valgperiode. Hellere dette end at stemme efter, hvad disse hævder, de vil gøre.

Stil spørgsmål. Har politikeren arbejdet for mig – for os borgere – eller for sig selv? Evner kandidaten i det hele taget at have magten?

Lad os eksemplificere: Bør Simon Aggesen fortsætte som borgmester på Frederiksberg? Eller er det – oven på hans bemærkelsesværdigt ’heldige’ hånd inden for ejendomshandel – på tide at konkludere, at den konservative borgmester er typen, der hellere spørger, hvad Frederiksberg kan gøre for ham, end hvad han kan gøre for Frederiksberg?

Eller et andet eksempel fra nabokommunen: Hvad skyldes den store tillid til Enhedslisten i København? Partiet ser ud til for første gang i historien at blive Borgerrepræsentationens største. På trods af, at man i den forgangne periode har haft Ninna Hedeager Olsen som teknik- og miljøborgmester. Med et tocifret millionbeløb i underskud, som hun og forvaltningen har forsøgt at dække over. Og en bizar sex-sag fra borgmesterens dobbeltseng, som endte i ingenting.

Før Ninna Hedeager Olsen har Enhedslisten i det hele taget brilleret i kronisk fornærmede borgmestre. Synes man, at Enhedslisten igen skal bestyre hovedstadens næsthøjeste post med et budget på over tre milliarder kroner?

Som et sidste eksempel kan vi drage til Kolding Kommune. Her bør vælgerne spørge sig selv, om godt brugte landspolitikere som Eva Kjer Hansen (V) eller Villy Søvndal (SF) skal have lov at bruge det lokale borgmesterkontor som retrætepost? Eller i bedste fald som en seniorjob-ordning? Eller er det måske på tide at lade ungdommen komme til?

Det er ofte en modbydelig sandhed, at vi har de politikere, vi fortjener. Hvordan ser det ud i din kommune, kære læser? Synes du, at kommunen, regionen eller landet går sin skæve gang, så er personlig indsats og engagement ofte på sin plads.

Demokratiet er for de deltagende. Det vil sige dem, der sætter sig ind i tingene og stiller politikerne til ansvar. Det giver bedre byer. Og ringere vilkår for gratister og tom tale.