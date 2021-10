Det bli'r en langgaber

POLITISKE KOMMENTATORER har travlt med at ana-lysere statsministerens helt nye – som de påstår – strategi fra åbningstalen. Og med at tale konflikthistorier op før dagens åbningsdebat.

Lad os derfor her på Ekstra Bladet sige det, som det er: Det bliver en lang dag. Til gengæld bliver den kedelig. Dagens åbningsdebat i Folketinget bliver rent politisk en langgaber.

DET SKYLDES, at der ikke er nogen reel uenighed i dansk politik. Det var sigende om konflikt-potentialet på Christiansborg – eller mangel på samme – at klimaaftalen for landbruget blev indgået lige inden genåbningen af Folketinget, og at alle partier er med i den.

I DANSK POLITIK ER uenighed efterhånden kun noget, man leger. Hvilket er til stor glæde for Mette Frederiksen og regeringen. Der er ikke tale om en reel politisk kamp så meget som en stoleleg. Og i øjeblikket er det blot sådan, at blå blok er uden taburetter. Endda helt uden udsigten til disse. Enkelte borgerlige står endog op ovre i skammekrogen.

MEN REALPOLITISK ER DET ret ligegyldigt. I dansk politik finder der åbenlyst ikke længere egentlige skift sted ved folketingsvalg. For de borgere, der følger med i realpolitik, er der tale om et valg mellem personer, der med offentliggjorte karriereplaner bejler til en veldefineret administrativ lederstilling. For dem, der ikke følger med, må det være lige så bemærkelsesværdigt: Er de blå i virkeligheden røde? Og var de røde blå lige før?

I DAG VIL MAN se medlemmer af Folketinget gøre sig stor umage med at skjule, at i dansk politik er man overvejende enige, og at utilfredshed bunder i hierarkier og karriereudsigter – eller mangel på samme. Tag blot et nyt og angiveligt stærkt forurettet Nye Borgerlige, der stik mod partileder Pernille Vermunds ed fra valgkampen allerede har fraveget sine ’ultimative’ krav på udlændingeområdet.

FOR I DANSK POLITIK taler vi i dag om en enighed, der tillige omfatter al værdipolitiks moder: udlændingeområdet. Og Nye Borgerlige har allerede i mødet hermed opdaget, at i stedet for formålsløst at slå i denne eftergivende pude er det nemmere og mere behageligt at lægge sit hoved på den.

MEN VIL DE BLÅ så slet ikke gå til angreb, vil nogle læsere her forundret spørge. Jo jo, naturligvis. Sådan er reglerne i rollespillet ganske rigtigt. Men ser man nøje efter undervejs i åbningsdebattens omkring 14-15 timers slag, vil man opdage, at skjoldene såvel som sværdene, som alle har draget, er lavet af gummi.