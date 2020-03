Det er ikke forkert at være hvid

Der var engang, hvor Disneys drømmeverden var meget enkel. Snehvide var en HVID prinsesse, Dumbo en naiv elefantunge og Mulan en forklædt pige, som den overordnede general blev forelsket i. Men i 2020'ernes krænkelses-parate årti er alt forandret.

Ikke fordi det er påvist, at nogen børn har fået et forkvaklet menneskesyn på grund af filmene. Men fordi vi lever i en tid, hvor den kommercielle frygt, for at nogen føler sig krænket, løber som en steppebrand gennem direktionsgangene og blandt alle andre beslutningstagere.

Derfor er Snehvide blevet til en smuk, lysebrun prinsesse i Disneys nyfortolkning, Dumbos naivitet er nedtonet, og Mulans overordnedes rolle nedlagt, fordi det åbenbart kunne true bundlinjen, hvis nogen tolkede #metoo ind i fortællingen om pigen forklædt som dreng, der vinder sin overordnedes hjerte.

Ingen må føle sig krænkede. Andre gamle Disney-eventyr, som endnu ikke er genindspillede, forsynes nu med en advarsel om, at de repræsenterer et forældet kultursyn.

Jeg er sådan set ligeglad med, om Snehvide er hvid, brun, gul eller grøn. Men da Disney skabte filmen Snehvide, baseret på Grimms eventyr, var hun hvid. Og hvorfor i hede hule og #metoos navn skal den fortælling omskrives?

Det er ikke krænkende at være hvid. Det er vi faktisk nogen, der er født som. Men lur mig, om ikke Snehvides dværge i næste Disney nyfortolkning vokser til normalhøjde, eller der bliver taget forbehold for, hvorfor Snehvides fanskare ikke er lige så høje som gennemsnittet.

Vi er gået amok i misforståede hensyn. Alt rettes ind mod en usynlig midte, hvor alle skal ligne hinanden, og ingen må stikke ud. Krænkelseskulturen ender som et følelseslabilt diktatur uden ende.

Hvad bliver det næste? Må Snehvide heller ikke være en pige, og hvorfra ved vi, at hun er ciskønnet?