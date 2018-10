Det er ikke Lars’ skyld

Ryd op: Min bankrådgiver hedder Lars, og ham er jeg glad for. Jeg har bare et problem: Lars er ansat i Danske Bank.

Tidligere var jeg kunde i Nordea. Så dengang hele skandalen om Panama-papirerne kørte, drog jeg et lettelsens suk over, at jeg var skiftet til Lars og Danske Bank. År tilbage overvejede jeg også Jyske Bank, men mindede heldigvis i tide mig selv om, at Jyske Bank jo har en blakket fortid i Gibraltar.

Nu er jeg så på den. Ligesom tusindvis af andre Danske Bank-kunder.

Det er jo ikke Lars’ skyld, at bankens ledelse i ren grådighed hvidvaskede milliarder i filialen i Estland. Og det er heller ikke Lars’ skyld, at banken håndterer skandalen som idioter. For hvor dumme tror Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, egentlig vi er? Han sætter bankens eget revisionsfirma til at ’undersøge’ skandalen og lader samtidig den øverst ansvarlige for den største skandale i årtier, Thomas Borgen, fortsætte som topchef, indtil en afløser er fundet.

Det svarer til, at skattesvindleren får lov til at afgøre sin egen straf, alt imens han kan fortsætte med at snyde i skat, indtil man er enige om, at nu kan han starte et nyt liv.

Indtil videre holder jeg fast i Lars. Han har lige på bedste vis hjulpet mig med både et hussalg og finansieringen af et nyt.

Men det bliver sværere og sværere. Skandalen vokser hver uge, og selvom Thomas Borgen nu er fortid, da selv Danske Banks bestyrelse kunne se, at det ikke gik mere, så er der ikke meget, der tyder på, at banken egentlig har tænkt sig at ændre adfærd.

Ifølge Finans peger pilen på, at det bliver bankens egen gulddreng, Jacob Aarup-Andersen, der bliver den nye topchef. Han har en fortid i Goldman Sachs. Allerede her burde alarmen gå i Danske Banks bestyrelseslokale. Selv et barn i folkeskolen ved, at Goldman Sachs har et ualmindelig dårligt ry i Danmark efter opkøbet af Dong, som den tjente milliarder på.

Derudover har Jacob Aarup-Andersen investeret en del af sin betydelige formue i et enkelt selskab i Dubai – landet, som er kendt for at være et skatteparadis. Nu burde sprinklerne også gå i gang.

Som Finans skriver: ’Den profil giver en risiko for, at han i offentligheden kan blive vurderet som værende lidt for smart.’ Ja, tak. Nogen burde ringe efter brandvæsenet nu.

Mit problem er, hvilken bank jeg skal vælge i stedet for Danske Bank. Er de ikke alle skruppelløse på jagt efter nye milliarder? Forestillingen om banker som en af samfundets støttepiller er for længst forsvundet. Det burde den samlede branche indse og gøre noget ved. Komme med troværdige planer og udmeldinger. Genoprette tilliden.

Lige nu er jeg dog mest glad for, at jeg ikke er Lars.