DATTEREN RINGEDE. Hun havde hørt statsministeren holde pressemøde om coronavirus:

’Skal jeg så gå på arbejde eller lade være, jeg forstår det ikke,’ spurgte datteren, der om aftenen skulle passe bar til et stort arrangement med mange mennesker i DR Koncerthuset.

FLERE HAR de seneste uger beskyldt medierne for at piske en stemning op omkring coronavirus. Det passer ikke. I går kunne alle dertil se, at det er statsministerens job.

MELDINGEN I GÅR middag med en række ’tiltag’ mod coronavirus skulle angiveligt vise en handlekraftig regering, der uden tøven træder i karakter for at beskytte Danmark mod virussen. Men regeringen er blevet det modsatte.

Statsministeren sætter sig mellem flere stole og efterlader danskerne frit svævende i coronaens vindstød.

EN RÆKKE såkaldte ’tiltag’ er i virkeligheden kun opfordringer. Hvormed Mette Frederiksen overlader ansvaret til danskerne selv.

Med opfordringen til at aflyse arrangementer med over 1000 deltagere samt til at undgå håndtryk, kram, kys og nærkontakt har landets leder ikke taget ansvaret på sig, men derimod overgivet det til borgerne selv. Hvilket er en sært passiv tilgang, hvis man i regeringen reelt mener, at coronavirus bringer borgerne i livsfare.

Hvorfor så ikke sætte hele landet i karantæne i 14 dage?

NU VIL danskerne tværtimod stå i alle mulige og umulige sociale sammenhænge fanget mellem en fjern hilsen og en uoverskuelig og privat risikovurdering. Skal onkel Thorkilds fødselsdag aflyses? Eller kan man nøjes med at fjerne hver anden stol ved middagen som sikkerhedsafstand, ligesom Det Kgl. Teater åbenbart agter at gøre ved kommende forestillinger?

Kan man kramme og kysse sit barn, når det har været i skole og fritidsordning med hundredvis af andre? Og hvordan sikrer man i øvrigt, at barnet også overholder Mettes ’tiltag’? Og hvad i øvrigt med den der håndtrykslov i forbindelse med statsborgerskab?

’SOM STATSMINISTER vil jeg hellere have, at myndighederne går et skridt for langt, end et skridt for lidt,’ udtalte statsministeren på fredagens pressemøde.

Et sært slag i luften al den stund at Mette Frederiksen og myndighederne hverken synes at gøre det ene eller det andet.

DANSKE MEDIER har i mine øjne været forbilledligt oplysende under hele affæren. Hele tiden refereret eksperter og fakta. Selv børsmæglere synes i det store hele at have listet sig forbi de mest opkørte dommedagsscenarier med fingrene i ørerne.

En hel del tydede faktisk på, at Danmark ikke lod sig køre unødigt op. Lige indtil landets statsminister i går kom med ’en række tiltag’.

DATTEREN RINGEDE kort efter på ny og fortalte, at der var kommet besked. Hun skulle på arbejde. Uden publikum. Og gøre rent for sin løn, hvilket hun satte pris på, da hun har brug for pengene. For som hun siger:

’Jeg er ikke bange for at få coronavirus, jeg har bare ikke råd til at komme i karantæne.’