Det er tid at åbne

MANDAG BEGYNDTE oprøret. Enkelte små butikker – det var uvist hvor mange – trodsede restriktionerne og åbnede.

Efter forbilledligt at have fulgt reglerne for nedlukning af landet er danskerne begyndt at betvivle visdommen i at blive ved, når smittetallene er blevet lave. Mandag viste på baggrund af 116.355 prøver, at den såkaldte positivprocent er på 0,38. Vi nærmer os niveauet fra august, hvor landet som bekendt var anderledes åbent end nu.

SLAGSMÅLET OM genåbningen af Danmark er nu også så åbenlys, at Mette Frederiksen fandt det nødvendigt i et søndagsinterview med Berlingske at fremhæve, at der ikke er nogen større åbning på vej.

Dette kan læses på to måder: Enten at nedlukningen fortsætter ufortrødent, eller at en åbning faktisk er på vej, men i begrænset omfang. Måske regionalt, måske for bestemte grupper.

DET ER forhåbentlig det sidste. Statsministeren talte så sent som i sidste uge om ’fuldstændig epidemikontrol’. En både naiv og i det lange løb destruktiv tilgang til covid-19. En pandemi som denne er selvsagt uden for ethvert enkelt lands ’fuldstændige kontrol’ og vil muligvis være årtier om at forsvinde, hvis det overhovedet nogensinde sker.

VI MÅ således begynde at leve med corona. I stedet for at fortsætte med panisk at skulle forhindre alt og alle i at dø. For vi har ikke noget valg. Og vi har et stort håb i vaccinerne.

DET BETYDER naturligvis ikke, at alt skal åbnes, før danskerne er vaccinerede. Det betyder ikke, at festen bare kan begynde. Men som vi har skrevet før, må der kunne lukkes op i regioner, ligesom der blev lukket ned i regioner – f.eks. i Nordjylland i sin tid. Og nye regler for netop de små butikker må dertil sættes i værk. Hvis folk kan stå i kø til bageren og være inde to ad gangen, kan man også administrere dette i andre butikker. At Bilka og andre store varehuse har al handel, som det er nu, er muligvis endda decideret dumt, da Bilka i Ishøj f.eks. ikke kan udelukkes som smittecentral for de høje tal i lige præcis Ishøj.

SEND DERTIL en ordentlig skudefuld testkapacitet til Københavns Vestegn. Test alt og alle i dette område, så der lokalt opstår viden og bevidsthed om, at der er for meget smitte, og at det er en fælles opgave at gøre noget ved det.

DET ER NU, det gælder om at have tillid til sine omgivelser i stedet for at insistere på fuldstændig og rigid kontrol. Nu testes Danmarks statsminister på, om hun kan lede landet, når der ikke længere kan regeres, som var Danmark én stor offentlig sektor.