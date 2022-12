Forventningerne var tårnhøje, da Højesteret sidste år forbød den kriminelle bande Loyal To Familia (LTF). Året forinden var by- og landsretten nået frem til samme resultat.

Og ser vi ud over landets grænser, så har Hollands højesteret afgjort, at både Hells Angels og Satudarah er ulovlige organisationer til fare for offentligheden.

Mange danske politikere mente derfor, at LTF-dommen ville være et hårdtslående våben mod de store rockerklubber.

Men paradoksalt nok er Hells Angels, Satudarah og Bandidos på fremmarch herhjemme. Den berygtede gadebande NNV er for nylig fusioneret med Hells Angels - og en stor fraktion fra gadebanden Brothas bærer nu Bandidos-rygmærker.

Annonce:

LTF-dommen har på ingen måde dæmpet aktiviteterne i landets rockerborge. Antallet af medlemmer er faktisk steget - og på deres sociale medier markedsføres det fede rockerliv.

Slaget mod LTF begyndte i 2017 under tidligere justitsminister Søren Pape (K). Han mener, at dommen åbner for at forbyde andre bandegrupperinger og rockerklubber.

Papes efterfølger, daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), lod forstå, at dommen blot var første skridt på vejen - og et optimistisk folketingsflertal bestående af Socialdemokratiet og blå blok besluttede i april, at 'samfundet skal gøre alt, hvad der står i dets magt, for at få afviklet og opløst disse grupperinger'.

Men ikke meget tyder på, at en ny forbudssag er på trapperne. Da tidligere justitsminister Mattias Tesfaye (S) i august lancerede en bandepakke under overskriften 'vores tålmodighed med banderne er opbrugt', nævnte han det heller ikke.

Annonce:

Ifølge politiet er der ellers tale om 'organiserede kriminelle grupperinger, som udgør en væsentlig trussel mod borgernes sikkerhed og tryghed'.

Selvfølgelig kræver det grundig forberedelse og solide beviser, hvis en forening skal opløses ved en dansk domstol.

Men sagen om LTF's opløsning begyndte allerede i 2017. Til januar er der gået tre år siden byrettens dom. Og politiet har haft 15 måneder til at nærlæse dommen fra Højesteret.

Ekstra Bladet mener - som tidligere understreget på denne plads - at det har højeste prioritet for den nye justitsminister, Peter Hummelgaard, at løse bandeproblemet i Danmark. Hummelgaard forsømmer ikke en lejlighed til at nævne sin opvækst på Amager, som har en helt særlig tiltrækning i rockermiljøet.

Amager-drengen Peter Hummelgaard må som en af sine første gerninger fortælle, hvad han vil gøre. Og om han reelt tror på, at man kan forbyde en eller flere rockerklubber. Eller om den plan er en død sild.