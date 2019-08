Det forudsigelige hul

DET VAR næsten umuligt ikke at få ondt af vores nye socialdemokratiske finansminister, Nicolai Wammen. Der stod han, på direkte tv til sit første store pressemøde i embedet, og lignede en stor undskyldning for sig selv. Han var som tynget til jorden af bekymringer.

Wammen havde til sin store forbløffelse fundet et hul i kassen. Altså statskassen. Den forrige regering var løbet fra ubetalte regninger på 3,5 milliarder kroner.

Må vi ikke straks bringe en trøstekiks og nogle beroligende ord til Nicolai Wammen. Slap af, stakkels mand. Det skal nok gå alt sammen.

SIDEN 1982 har der været tradition for et kasseeftersyn, når regeringsmagten skifter. Og det slår aldrig fejl, at den nye regering efter kort tid måbende konstaterer, at der er hul i kassen.

Lad os tage 2015, hvor VLAK-regeringen overtog efter Thorning og kompagni. Her kunne Venstres finansminister, Claus Hjort Frederiksen, efter et kasseeftersyn sveddryppende og med falsetstemme fortælle om et truende budgetunderskud på 50 milliarder kroner. Arven efter den tidligere regering.

Det skal understreges, at Claus Hjort kørte den hjem med både sovs og kartofler, og tallet viste sig selvfølgelig at være vildt overdrevet.

NICOLAI WAMMEN fortsætter kun en tradition, som blot er med til at øge politikerleden. Vi giver de andre skylden og dermed os selv en lettere begyndelse som ny regering. Det er så forudsigeligt, at det næsten bliver komisk.

Ud over at understrege, at det er den uduelige forrige regering, der er skyld i problemet, brugte Nicolai Wammen pressemødet i går til at minde støttepartierne om, at træerne ikke vokser ind i himlen.

Wammen fik forklaret SF og Enhedslisten, at de ikke skal forvente at få alle deres valgløfter med i den kommende finanslov. Der skal først ryddes op efter den tidligere regerings uansvarlige økonomiske politik.

IKKE OVERRASKENDE mente Wammen, at der ikke i første omgang bliver råd til al den velfærd, som blev lovet i valgkampen. Men det er jo den traditionelle tænkning.

Hvorfor skal små børn, nedslidte på arbejdsmarkedet og pensionister bøde for et mindre hul i kassen? Hvorfor ikke finde pengene ved at købe et jagerfly eller to færre?

Men det kræver nytænkning, og indtil videre har den nye regering ikke givet eksempler på, at vi også får en ny økonomisk politik. Den nedtrykte Wammen gav i hvert fald ingen løfter på pressemødet i går.