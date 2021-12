Det giver ingen mening

VI MÅ IKKE gå rundt udenfor i Tivoli. Eller i en af landets zoologiske haver. Eller i teatret med afstand. Men folk må gerne stå som sild i en tønde på et overtegnet hold i fitnesscentret og stønne hinanden ind i ansigtet.

LANDET ER igen trådt ind i restriktionernes regime. Og på ny mangler der logik. I sommer fik vi aflyst stort set alle festivaler i Danmark, så folk midt i pandemien ikke stod og kastede med øl og råbte hinanden ind i hovederne i begejstring. Hvilket de så gjorde i hobetal foran storskærme på hver en plads eller torv under EM i fodbold.

NU HAR VI fået nok en påmindelse om den stedmoderlige behandling, som koncert- og kulturlivet har fået af et socialdemokratisk styre, der er lynsnare til at tage klaphat på, men fodslæbende, når det gælder museer, musik og teater. Hvad er mest covid-sikkert – at gå rundt med behørig afstand på et museum – hvilket folk i forvejen altid gør – eller gå gennem et lavloftet fitnesslokale, hvor der kampsvedes og prustes, så alle lunger kører som blæsebælge?

SIDSTE ÅR var fitnesscentrene tilmed lukkede af samme årsag. Ekstra Bladet har forgæves bedt Sundhedsstyrelsen forklare, hvorfor det er mindre farligt at gå i fitnesscenter i år end sidste år.

I DECEMBER 2020 advarede statsminister Mette Frederiksen tillige mod at danse om juletræet og synge julesalmer, som man plejer.

Hun blev behørigt gjort til grin. Den slags kan en ansvarlig befolkning som den danske udmærket godt selv finde ud af.

FOR HVOR positivt er det ikke, at et samfund, vi troede var proppet med brokkehoveder, kan tage imod en fælles besked og (bortset fra nogle vaccine-skeptikere) rette sig efter den, fordi det gælder et fælles bedste?

Vi udøver omtanke i vores omgang med hinanden. Vores tillidssamfund er testet og har bestået prøven.

DERFOR BEHØVER vi heller ikke få læst og påskrevet, hvad vi må juleaften. Ligesom vi har krav på, at restriktioner er sammenhængende og logiske. At de giver mening for os.

Men det sidste forudsætter en regering, der opbyder en vis hengivenhed til – samt forkærlighed for – såvel befolkningen som kunsten og kulturen.