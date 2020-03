SÅ DROG ET DANSK ægtepar, der ellers var sat i karantæne, til ferieøen Madeira. De syntes åbenbart, at det var for ærgerligt at skulle undvære ferien. Så hellere risikere at bringe coronavirus med sig til Portugal.

EGOISMEN i denne handling er, hvad der skal gøres op med, hvis nationen skal komme lykkeligt ud på den anden side af coronasmitten.

ENHVER DANSKER bør fatte følgende: Det handler ikke om dig.

ONSDAG SAD en kvinde på DR’s P1 og gjorde opmærksom på, at hun som 35-årig kræftpatient og mor til to små børn havde brug for, at folk følger forholdsreglerne. Og hvis ikke folk synes, de skal dette af hensyn til sig selv – eller af hensyn til at deres bedsteforældre er i livsfare – bør de i det mindste gøre det af hensyn til medmennesker, hvis immunforsvar ikke er i top.

FORFATTER Knud Romer syntes tillige, det skulle handle om ham selv. ’Stop hysteriet, corona kan alligevel ikke inddæmmes,’ kundgjorde han. Hvormed han ikke bare ophøjede sig selv til virolog, men fyrede sin offentlige modsiger-persona af i al sin forfængelighed.

ELLER HVAD MED den økonomiske liberalist Lars Christensen, der anråbte regeringen om at sætte ind, fordi han og vennerne er i knibe på aktiemarkedet? Egoismen og hykleriet var nærmest selvlysende i et indlæg fra en mand, der åbenbart forbander al statslig indblanding, lige indtil han taber penge og derfor mener det modsatte.

ELLERS VAR DER Jyllands-Postens kommentator Mikael Jalving, som var så fortvivlet over at få taget vinden ud af sit sejl, at han forsøgte at slå hul i skroget på denne nye, overvældende konkurrent på dagsordenen. ’Drop panikken over corona. Indvandringen er langt farligere,’ trompeterede Jalving på sin blog (der herefter dog blev trukket tilbage).

DET HANDLER imidlertid ikke om en debattørs egen lille Hassan. Det handler heller ikke om ham selv. Eller om noget andet enkelt individ eller om deres idiosynkrasier eller indbildninger om, at den individuelle ret og frihed er ukrænkelig, og enhver derfor kan agere, som vedkommende lyster.

VI HÆNGER PÅ hinanden i tusinde sammenhænge. Det handler om, at det er nu, Danmark skal bevise sig selv som et ’vi’ og ikke som et ’mig’. Det handler om, at man tager hensyn til andre end sig selv. Det handler om at tage vare på sin næste, hvormed man tager vare på Danmark, hvormed man tager vare på verden.

FØLG RÅDENE. Det handler ikke kun om dig. Det handler om os alle.