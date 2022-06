Det her har hun glemt

METTE FREDERIKSEN lovede i 2019 at spare på stat, regioner og kommuners brug af konsulenter.

’Sidste år brugte vi i Danmark omkring 11 milliarder. Hold nu fast: 11 milliarder på konsulentydelser i den offentlige sektor. 11 milliarder,’ fremhævede statsministeren med eftertryk.

VI VAR MANGE, der var med på forargelsen. Ikke mindst de af os, der gerne definerer en konsulent, som en rådgiver, der låner dit ur og derpå tager sig betalt for at fortælle dig, hvad klokken er.

Frederiksen lovede at spare i alt tre milliarder kroner på konsulenter. Penge, der i stedet skulle gå til velfærd.

MEN UDGIFTERNE er ikke nedbragt. Tværtimod. Det skriver Finans.dk på baggrund af en ny opgørelse. Sidste år var der tilmed en ekstraregning på 227,8 millioner kroner på brug af eksterne konsulenter i forhold til året før.

Danmark har verdens største offentlige sektor pr. indbygger. Men ikke kun til gavn for borgerne. De seneste års udbygning er hovedsageligt spenderet på at øge bureaukratiet. På kolde hænder i stedet for varme. På konsulenter og akademikere i en forvaltning, der synes at opfinde flere opgaver, end den løser.

ANSVAR ER ALLE offentlige chefers ærkefjende. Hver gang en udfordring dukker op, skydes nye lag af forvaltere og konsulenter følgelig ind i stedet for at tage ansvaret. Således kan systemet med brug af konsulenter bestøve sig selv uendeligt.

Regeringens løfte om at spare på konsulenter var en del af Mette Frederiksens plan om at gøre op med ’pseudoarbejde’ i det offentlige. Det er dermed en test på, om hun og hendes ministre magter opgaven. Det ser ikke sådan ud.

FINANSMINISTERIET forklarer, at løftebruddet skyldes corona samt udbyttesagen i Skat. ’Der er tale om ekstraordinære engangsforhold,’ hedder det i et svar. Og skal vi så tro, at med ordinære forhold vil besparelsen blive gennemført? Vi nærer en stærk tvivl.

DET HED SIG i sin tid, at de tre milliarder i besparelse på konsulenter skulle bruges på den sagnomspundne ’Arne-pension’. Dermed kan man regne ud, at de milliarder, der ikke er sparet, faktisk også allerede er brugt.

Selvom vi ikke er økonomer her på siden, tillader vi os at påpege: Det hænger ikke sammen.