Det kan du ikke være bekendt, Mette

DET lyder umiddelbart som en sympatisk idé at syge hjælpes hurtigst muligt tilbage på arbejde. Men i dagens Ekstra Bladet Special kan du møde Thomas, Inger og Rolf. De har erkendt, at selvom de har job, betaler skat og måske endda har en A-kasse, risikerer de at gå fra hus og hjem efter bare 22 ugers sygdom.

Årsagen er Mette Frederiksen (S) og hendes reform som beskæftigelsesminister. Den skar i 2014 retten til sygedagpenge ned fra 52 til 22 uger.

Og de tre er på ingen måde alene. Hvert år rammes 20.000 syge danskere af denne lov. De bliver slæbt gennem et såkaldt ‘jobafklaringsforløb’, der er firkantet, umenneskeligt og rigidt, og hvor man som syg tilsyneladende pr. definition bliver anset som Dovne Robert, der bare vil nasse.

Rolf Dalby fik et sår, der ikke kunne hele på grund af sukkersyge. Først mistede han tåen, senere foden og til sidst det halve ben. Undervejs i operationerne stoppede hans sygedagpenge, og han måtte overgå til et ’jobafklaringsforløb’ på kontanthjælp, selvom han var låst til sengen.

Inger Biller har uhelbredeligt kræft, men jobcenteret mener ikke, hun er ’aktuel terminal’.

Thomas Hansen har en krop fyldt med gigt og betændelse. Infektionstal, der var tredive gange for høje, sendte Thomas Hansen i isolation på sygehuset. Mens han lå der helt alene, fik han et brev fra jobcenteret. Et brev, der stoppede hans sygedagpenge.

Ekstra Bladet har talt med hjemmehjælpere, gartnere, arkitekter, pædagoger og mange andre, der er blevet ramt af ændringerne, og som har sygdom tæt inde på livet.

Alle fortæller de den samme historie. Udover kampen for at blive rask igen, skal de nu også frygte at måtte gå fra hus og hjem. På kontanthjælp mister man nemlig mellem 3700 og 7000 kr. om måneden i forhold til sygedagpenge.

Mette Frederiksen påstår, hun bekymrer sig om velfærden. Men som den sygemeldte buschauffør Rolf Dalby siger: ’Hun bliver nok statsminister, men jeg kan ikke se mig selv i øjnene og stemme på en, som er medskyldig i min situation.’

Det forstår man godt, når man har læst dagens Ekstra Bladet Special.