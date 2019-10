Det kan ske for alle

PRALERIET om, hvor supersmarte og digitale danskerne er i forhold til andre lande, overser hverdagens ofre.

NEMID, der skulle være en Guds gave til befolkningen, så den trygt og tillidsfuldt kunne passe på sine penge i banken, er nemlig langtfra så skudsikker, som de bilder os ind.

OG har tyveknægte først fat i de personlige oplysninger, fosser pengene bare ud af kontoen – det kan ske for os alle, selv de mest fupmail-skeptiske og kodeords-bevidste. Tyvene er blevet lige så smarte som systemet, og de finder hele tiden nye metoder.

LÆG HERTIL, at regler, der skulle beskytte forbrugerne, har et stort, sort hul, når det gælder NemID.

FULDSTÆNDIG urimeligt er det de bedragede, uskyldige bankkunder, der har bevisbyrden, når deres konto er lænset, som det skete for f.eks. Ulla Hansen, Næstved. Ekstra Bladet beskrev i går, hvordan den sønderknuste sosu-hjælper er blevet franarret 100.000 kr, som hun havde fået sidste år i erstatning efter en kræftoperation.

LIGESOM en række andre kunder blev hun ringet op af en, der foregav at være en tekniker fra banken, og han stressede hende ved at påstå, at ’nogen’ var ved at hæve 15.000 kr. fra hendes konto. Hvis hun hurtigt ønskede at stoppe det, kunne han hjælpe. Manden havde allerede både nummeret på hendes nøglekort og de andre tal på kortet – hvordan det var gået til, har endnu ingen kunnet svare hende på. Skeptisk, konfus, men også autoritetstro gav hun oplysningerne, der kort efter banede vejen for at stjæle 100.000 kr. fra hende.

NÅR det gælder NemID, foregiver flere banker stadig, at systemet er så ufejlbarligt, at de bedragne kunder nærmest personligt skal slæbe tyveknægtene ved håret ned til deres bankrådgiver, før nogen tror på dem.

LOVEN OM BETALING har en god forbrugerbeskyttelse, ifølge Forbrugerrådet. Men NemID er ikke et ’betalingsinstrument’, men et digitalt certifikat. Så betalingsloven dur ikke her. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der sørger for reglerne om NemID sammen med politikerne.

ELLER rettere: Ikke sørger for ... For de har ikke rørt en finger, selvom det faktisk viser sig gang på gang, at det er muligt at misbruge NemID, trods den høje sikkerhed.

DET burde være muligt at stramme reglerne, så det ikke altid er forbrugerne, der hæfter. Flere banker erstatter allerede, hvis deres kunder kan vise med meget stor tydelighed, at de var uskyldige ofre for NemID-svindel – andre, som Ulla Hansens, Sparekassen Sjælland-Fyn, vil ikke.

I BETRAGTNING af, at vi er piskede til at bruge NemID, burde beskyttelsen og forbrugerrettighederne også være derefter. Det er de ikke.