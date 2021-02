Hvad sker der henne i ’den faglige referencegruppe’ bestående af ’eksterne eksperter’?

DET ER åbenbart den, hele Danmark venter på. Det er den omtalte ’referencegruppe’, der skal regne på, om man kan tillade at vække små butikker og frisører til live og lade udendørs sport løbe med bolden.

DER ER jo den engelske variant, lyder indvendingen. Javel, men så regn dog på det. Og hvor lang tid kan det tage? Sundhedsminister Magnus Heunicke bliver ved med at tale om ’beregninger’. Og de burde vel ret beset for længst være udfærdiget. Der mangler ikke ligefrem materiale. Man kan rekvirere en hel del fra – nåh, ja, England.

DET ER også bemærkelsesværdigt, at den samme regering, der ignorerede sundhedsmyndighederne ved nedlukningen – og det var jo en både god og rigtig beslutning – nu i båndsløjfe ophøjer selvsamme myndigheder til uomgængelige sandsigere, hvis visdom vi må afvente.

DET LIGNER nøl, at diverse scenarier ved en genåbning endnu ikke foreligger. Og værre endnu: Det er dertil urimeligt over for alle de små næringsdrivende, der ikke kan opretholde deres eksistens ved hjælpepakker.

MEDMINDRE ’den faglige referencegruppe’ faktisk ikke rigtig har troværdige modeller at lægge frem. Men så læg dette frem, at det er vanskeligt at beregne smittefaren ved, at eksempelvis urmageren eller børnetøjsbutikken åbner og lader en eller to kunder komme ind ad gangen.

INGEN FORLANGER rundesang i forsamlingshusene og spyttekonkurrence på bibliotekerne. Faktisk har vi alle bevist, at vi i det store hele er ret gode til afspritning og afstand.

REGERINGENS HÆVD på at holde kortene til kroppen er imidlertid blevet et absurd monopol. Læg dog alt frem. Helt ærligt. Og helt åbent. Vi danskere er i det store hele voksne demokrater, der godt kan finde ud af debattere, hvad vi står med.

STØRSTEDELEN AF os er heller ikke mere sløje i optrækket, end at vi godt ved, det skal ske langsomt. Det skal ske med stor forsigtighed, så vaccinerne kan rulles ud og følge med. I uge et var der 1464 smittede på plejehjemmene. I uge seks efter vaccinestart var der 13.

DER FINDES ikke en 100 procent garanti for noget som helst i tilværelsen, ud over at den slutter på et tidspunkt. Men vi må begynde at leve med corona i stedet for udelukkende at koncentrere os om at forhindre alle i at dø.

Dette burde i dag være den egentlige reference for vores videre coronafærd.