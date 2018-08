Det nødvendige EU

DANMARK har i disse dage besøg af en fransk præsident, der gerne stiller sig op på vintønden og holder en voldsomt engageret tale om et større, stærkere og tættere EU-samarbejde.

EMMANUEL MACRON vil endda øge EU’s budget markant, og han vil forstærke samarbejdet på forsvarsområdet.

SPIS LIGE flutes til, vil den umiddelbare kommentar være fra de mange danske EU-skeptikere, men Macron, som satser stort på både ude- og hjemmebane, har trods alt fat i noget.

MANGE DANSKERE opfatter stadig EU som et fredens projekt. Det gælder ikke mindst den generation, der stadig kan huske den sidste store krig. Med borgerkrigen på Balkan i 90’erne fik vi en alvorlig påmindelse om, hvor skrøbelig freden i vores del af verden i virkeligheden er.

EUROPA har mange udfordringer, hvoraf flere kun kan løses i fællesskab. Det gælder ikke mindst strømmen af flygtninge og migranter fra andre verdensdele. Det bør være et projekt, som EU-landene sammen tager hånd om.

DESVÆRRE ser vi, at den manglende politik på området får nationalister og højreradikale kredse til at foranstalte optøjer. Vi så det senest i weekenden i den tyske by Chemnitz. Her blev tilfældige udlændinge overfaldet af en rasende hob, der råbte: ’Vi er folket’. Det var billeder, der bragte grimme minder om Tyskland før Anden Verdenskrig.

SIDEN Danmark blev medlem af NATO, som i dag tæller 29 lande, har vi stolet på, at USA ville komme os til hjælp, hvis vi skulle blive angrebet af en ydre fjende. Men selv om Donald Trump på det seneste NATO-topmøde tilsluttede sig musketer-eden, må vi bare erkende, at den amerikanske præsident er et løsgående missil, som på alle områder sætter USA først.

I ØST har vi en lige så uberegnelig præsident i Vladimir Putin. Han blander sig gerne i andre landes valg, og han starter gerne en lille krig, som vi har set i tilfældet Ukraine. Det er derfor til at forstå, at de tre små baltiske lande lever med en vis frygt for den store nabo.

STATSMINISTER Lars Løkke har i forbindelse med Macrons besøg sagt, at han gerne ser, at Danmark opgiver EU-forsvarsforbeholdet. Med den udvikling, vi ser omkring os i USA og Rusland, er det ikke en debat, der blot skal afvises.

VI HAR måske ikke behov for et større EU, men vi har på flere områder brug for et bedre samarbejdende EU. Også derfor er der grund til at lytte til den entusiastiske franske præsident.