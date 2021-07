DET OLYMPISKE BEDRAG

NÆRSTUDERER man medaljeoversigten ved det igangværende OL i Tokyo, er det de store nationer, der dominerer. USA, Kina og Rusland. Men hov, russerne blev da i december 2019 udelukket fra alle store internationale begivenheder i fire år. Og netop OL tæller som en stor international begivenhed.

ALLIGEVEL ER hele 335 russiske atleter til stede ved legene i Japan, og indtil videre har russerne hentet 12 medaljer, heraf fire af guld. Endnu en gang er vi vidner til et stort olympisk bedrag. Præcis som i 2016 ved legene i Rio i Brasilien, hvor russerne også sneg sig ind, selvom de burde have været udelukket over én kam på grund af deres systematiske og statsstyrede dopingprogram.

RUSSERNES dopingsvindel blev afsløret efter Vinter-OL i Sortehavsbyen Sochi i 2014. Whistleblowere fortalte i detaljer, hvordan Putins efterretningstjeneste i samarbejde med det russiske antidopingagentur byttede russiske atleters positive tests ud med rene urinprøver. Et svindelnummer, der blev orkestreret fra højeste sted i det russiske sportsministerium.

AFSLØRINGERNE burde have kostet russernes deltagelse ved OL i Rio, men IOC’s præsident, Thomas Bach, sendte spørgsmålet til afstemning i Den Olympiske Komité, og her besluttede et solidt flertal, herunder kronprins Frederik, at russerne skulle have lov til at stille op under visse forudsætninger. Det var en kæmpe sejr for Putin.

EFTER LEGENE i Rio blev der nedsat flere undersøgelseskommissioner, og her væltede det frem med nye afsløringer. Ikke alene havde russerne snydt i Sochi, men efterfølgende blokerede de også for opklaringsarbejdet.

Desuden manipulerede de med datamaterialet, og det var alt sammen medvirkende til, at det internationale antidopingagentur, WADA, i 2019 udelukkede Rusland i fire år. En meget mild straf.

MEN I december sidste år blev straffen mildnet ved en afgørelse i den internationale sportsdomstol, CAS. Russerne fik lov til at stille op i Tokyo, men ikke under landets navn. Det russiske flag må heller ikke vises, og den i øvrigt smukke russiske nationalmelodi må ikke spilles, når russerne vinder guld.

I STEDET for at stille op for RUS stiller de 335 atleter op for ROC, som er Ruslands Olympiske Komité. Og når man ser russerne i aktion, er deres dragter blå, røde og hvide, præcis som det russiske flag. Det har IOC givet tilladelse til. Rusland omgår en udelukkelse med IOC’s velsignelse. Det giver de mange taler om den fortsatte kamp mod doping et skær af hykleri. Rusland burde ikke under nogen form have været en del af legene i Tokyo.