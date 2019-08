Det rene dynamit

MANGE TROR, Trump kommer for at besøge os. De mener, han skal ud at cykle, spise økologisk is og flyve i helikopter over vindmøllerne på Horns Rev 3. Det er jo sødt alt sammen, men meget naivt.

MANDEN kommer kun for én ting: Grønland. Danmark har en nøglerolle i de kommende års geopolitiske kamp i Arktis mellem stormagterne takket være Rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne.

HAV- OG INDLANDSISEN smelter lynhurtigt og baner vej for nye sejlruter nord om Sibirien for Kina og Rusland med et enormt potentiale for disse to lande.

WASHINGTON frygter for deres store interesse i det arktiske område og har allerede genetableret sin Anden Flåde, der har ansvaret for den nordlige del af Atlanterhavet. Nu vil Trump formentlig tale om yderligere adgang til mere militær tilstedeværelse end bare Thulebasen. Og det kan blive på den venlige eller den hårde ’America First’-agtige måde.

KOLDSVEDEN driver allerede ned ad nakken på en ved tanken om de mange løse kanoner på fordækket i forbindelse præsidentparrets visit. Besøget er den rene dynamit.

TRUMP er i sig selv en pirrelig mand, der kan have en dårlig hårdag, føle sig stødt over demonstrationer eller andre tegn på manglende ærbødighed. Og det skal han selvfølgelig bare finde sig i! Eller han kan sprudle, hvis han synes, det kører for ham.

METTE Frederiksen er nybegynder, og besøget er både en kæmpe chance og en risiko for at nedkøle forholdet til USA.

SAMTIDIG er socialdemokraterne ikke just kendt for at elske USA. Endsige pleje et tæt og varmt forhold til grønlandske politikere de senere år. Helle Thorning fik røde knopper, hver gang hun mødtes med dem, siges det. Mette Frederiksen har talt meget om sin opvækst i Grønlandskvarteret i Aalborg, men det er vist også det tætteste, vi er kommet på at høre ordet Grønland fra hendes mund.

VORES nye forsvarsminister hedder Trine Bramsen. Hun er kendt som en retspolitisk, noget monoton, hardliner. Men Grønland? Nato? Hun er blank som baglygten på en cykel. Men det kan hun selvfølgelig nå at indhente inden 2. september.

GRØNLANDS politikere er i en klasse for sig selv. Ofte præget af deres skisma mellem realpolitik og længslen efter selv at bestemme. Om de f.eks. vil tage imod bejleri fra Kina. De er dog klart indstillet på at være medlem af Nato. Nogle grønlandske politikere har talt for, at amerikanerne bør betale for at beholde Thulebasen. Det kan de formentlig godt glemme alt om.

SIDSTE år kom Løkke kineserne i forkøbet, på amerikansk opfordring, med en milliardindsprøjtning til grønlandske lufthavne, så de ikke kom på kinesiske hænder. Hvad skal der nu på bordet?