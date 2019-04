Det sejler for DF

’Du ved, hvad vi står for’ , lød Dansk Folkepartis slogan i sidste valgkamp.

Lad mig dertil citere fra Kristian Thulesen Dahls store tale ved Dansk Folkepartis årsmøde så sent som i september:

’Vi mener grundlæggende det samme år efter år. Vi har en klar rød tråd. Mange danskere vil man kunne vække midt om natten og alligevel få et klart svar på, hvad det er, Dansk Folkeparti vil. Jeg har af og til udnævnt vores parti til at være Danmarks kedeligste! Fordi vi ikke overrasker. Fordi vi holder kursen.

Og en gang imellem kan jeg da godt forstå, at det så kan virke helt forfriskende, at der er andre partier, der hopper og danser. Som man skal

følge tæt – for gad vide, hvad de siger i dag?’

Det er næsten for ondt at fremdrage ovenstående i disse dage. For ingen ved tilsyneladende længere, hvad DF står for. Partiet fremstår mest af alt rådvildt og med et slapt sejl, mens det vender og drejer båden i håb om at finde en medvind.

Kaptajn Thulesen Dahl angiver først en retning. Eksempelvis at Radio24syv må lukke, hvis ikke den vil flytte til Jylland. Hvorpå han med vinden i ansigtet pludselig kontramelder, at man må kigge på, hvordan man sikrer, at Radio24syv overlever. Eller hans partis trafikordfører får lov til at få sig en noget nær privat omfartsvej. Hvorpå Thulesen Dahl af frygt for at vælte i en efterfølgende stiv kuling fra de sociale medier lægger sig ned for ikke at komme til skade, mens han formentlig håber på, at DF-skuden ikke slås til pindebrænde mod uforudsete skær af virkelighed.

I begge tilfælde er der tale om

store og grundigt gennemforhandlede forlig, som partiet pludselig har fraveget. Ikke bare i en ’hoppen og dansen’, men i en slags panisk polka kaster Thulesen Dahl og kompagni sig

tilbage til roret for at ændre retning af frygt for kastevindene fra vælgerne.

Man kan med nok en ondartet

– men ret så illustrativ – betegnelse tale om et paradigmeskifte i Dansk Folkepartis historie. Den fornemmelse af folkelig retning, man tidligere legitimerede sig med, er forsvundet i en

tåge af tvivl. Den renfærdighed, hvormed Dansk Folkeparti succesfuldt har ført sig frem som en folkelig korrektion til den gamle magtpolitiks virkelighedsfornægtelse, er forvandlet til det stik modsatte. Selvom alle kaldes til årerne, synes det for sent at padle baglæns.

Valget synes tabt for Dansk Folkeparti. I dag ligner partiet det, som det på mange måder blev stort på at være imod: Det vil sige et vind- og vejrhane-parti. ’Du ved, hvad vi står for’

er ude på folkehavet forvandlet til:

’I ved ikke engang selv, hvad I står for’.