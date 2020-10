’Det siger jeg dig, Egon’

Ekstra Bladets Slyngelstue offentliggør på Side 2 i avisen i dag denne scene med den flamboyante Benny, Kjeld med tasken og Egon med planen.

Vi har alle en anelse om, hvordan det siden kommer til at gå.

Det interessante ved at betragte ovenstående trekløver fra Dansk Folkeparti i disse dage er, at jo mere Kristian Thulesen Dahl forsøger at lade, som om hans plan vil vende lykken for DF, jo mere komisk synes alt at blive.

Tulle-banden her er tydeligvis et dysfunktionelt foretagende.

Lederen selv var på et tidspunkt så fraværende, at der simpelthen begyndte at blive lagt planer uden ham. Eksempelvis havde han længe sagt, at nu måtte man vente og se, hvordan det gik med brexit, før man tog endelig stilling til EU. Hvorpå prominente medlemmer gik ud og sagde, at Dansk Folkeparti vil helt ud af EU. En overrasket Thulesen Dahl var derpå tvunget til at efterplapre meldingen.

Det lige nu lidet succesfulde DF udfordres i den grad af traditionalisterne. Dansk Folkeparti skal tilbage som protestparti. Man har i for mange år været ’med’ magten – man har støttet til højre og flirtet til venstre. DF skal tilbage til at være imod. Tilbage til det, man oprindeligt blev et stort parti på – et rigtigt folkeparti modsat som nu at være et tja-bom-bom-parti.

Opgøret er taget til i en grad, så den stakkels leder har måttet nedlægge et koordinationsudvalg, han ellers selv havde opfundet. Dets medlemmer lækkede fortrolige dagsordener. Og tydeligvis med det formål at undergrave lederen selv.

Nu står partiformanden så der med sin plan. Med den slags venner, hvor man ikke behøver fjender.

Man kan næsten se det på billedet. Lige som man kommer i tanke om, hvad man ikke kan se, men alligevel ved findes. Hvor er f.eks. den utilregnelige ’dynamit-Harry’ – også kendt som Søren Espersen – når man endelig har brug for ham? Og hvem er så Børge? Er det ham den unge Kofod i EU, der ser ud, som om han lige har fået knallertkørekort?

Men man ved, hvem Yvonne er. Og hvad hun siger: ’Det siger jeg dig, Egon – meget har du budt os …’

Og snart står vi måske med noget, der ligner begyndelsen på ’Olsen-banden går amok’. Her må Egon helt undvære Benny og Kjeld, der i stedet satser på ærligt, borgerligt arbejde.