Det skal stoppes

Videoen bringer ikke væsentligt nyt. Men den dokumenterer, at utilpassede drenge af anden etnisk oprindelse går grænseoverskridende til værks på gaden i en meget tidlig alder.

Hussain Ali, byrådskandidat i hovedstaden for Det Konservative Folkeparti, har lagt en video på Facebook, hvor han bliver konfronteret af endog meget unge og truende drenge.

’Jeg dræber din mor’, ’din lille luderunge’ samt meget mere bliver der sagt af en dreng, hvis konfrontationslyst og storhedsvanvid er omvendt proportional med hans højde.

Hussain Ali blev passet op af drengene søndag aften i København. Han taler undrende, tålmodigt og konflikt-nedtrappende tilbage på videoen. Dog uden held. Vrede og trusler vælter stadig frem mod ham.

Ali har valgt at dele sin video på Facebook med ordene: ’Lad mig præsentere dig for livet som @politikeren med upopulære holdninger. Min baggrund gør, at mange føler, at jeg har ’solgt sjælen’, når jeg taler om integration i Danmark.’

Og tak for oplysningen, vil vi gerne kvittere.

Den konservative byrådskandidat har ganske vist glemt at maske børnene, hvilket ikke alene loven tilsiger, men også ville have forlenet delingen med et uimodsigeligt overskud. F.eks. at de ikke selv er i stand til hverken at overskue eller magte ansvaret for deres opførsel.

Hussain Ali er blevet angrebet herfor. Bl.a. af Ekstra Bladets opinions-skribent Nima Zamani: ’Vi har alle sammen et ansvar for, at sociale medier ikke bliver genstand for at udskamme børn. Du har forsømt dit. Det har dem, der har delt din video, også,’ skriver Zamani, der er jurist, til Ali.

Der findes jura, og der findes moral. Og det er ikke altid, de to går hånd i hånd. Selvom juristen og dermed juraen formelt set har ret, må man godt anerkende, at folk stiller spørgsmålstegn ved, hvor på karakterskalaen over opdragelse særligt den aggressive dreng ligger, og hvis ansvar det er.

Historien lægger sig i en række af grænseoverskridende handlinger over for sagesløse borgere gennem årene fra unge af anden etnisk oprindelse. Unge, der det ene øjeblik opfører sig, som ejer de hele verden, for det næste at påberåbe sig offer-rolle som diskriminerede. Det begynder tidligt, ja. Til gengæld må det aldrig blive for sent at stoppe det.