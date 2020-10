Det skal være en kvinde. Hvorfor, vil nogle spørge. Fordi mænd pr. definition er et problem, når overborgmesterposten i København skal genbesættes.

Det er ikke noget, vi mener her på Ekstra bladet. Det er en udlægning, der florerer i det selvsamme socialdemokratiske parti, der skal finde ud af, hvem borgmesteren skal være, nu hvor det ikke længere er Frank Jensen.

Som det lyder fra René Rud Mikkelsen, der er formand i den måske mest socialdemokratiske af alle kredse i hovedstaden, Enghave-kredsen, til Politiken: ’Jeg er sikker på, at hvis vi finder en mandlig kandidat, så vil det starte et graverarbejde i journalistkredsen for at finde ud af, om der kunne være noget på vedkommende, og det har vi ikke brug for. Derfor ville det være sundt med en kvinde i spidsen,’ siger han.

Det er ved at blive et vægtigt spørgsmål: Er #metoo- eller #enblandtos-bevægelsen i en ellers legitim jagt på at gøre op med sexisme blevet både anklager, vidne og dommer? Og fremelsker det diskrimination?

Det er et opgør med en kultur, ikke enkeltpersoner, lyder det populære omkvæd i sexismedebatten. Dermed er der skabt en åben kategori. Ingen ved, hvad reglerne er, og der er heller ikke er krav til dokumentation.

Mænd er således krænkere, hvis kvinder siger, de er. Eller hvis de bare undrer sig over en krænkelse. Mænd er sexistiske og spytter på alle kvinder, der er blevet sexchikaneret til alle tider, hvis de hævder, at det er problematisk at sammenblande bøvede bemærkninger fra øllede mænd med rene og brutale overgreb.

Alle kvinder er hermed i princippet krænkede. Og alle mænd i udgangspunktet krænkere og dermed under mistanke, som René Rud Mikkelsen netop giver udtryk for.

Ethvert forstandigt menneske ved, at ovenstående ikke er hverken sandt, sundt eller ønskværdigt. Selv #metoo-entusiastiske kvinder vil medgive, at det ikke er alle mænd, der sexchikanerer – ja, måske vil de endda indvilge i, at det er et fåtal. Det modsiger så bare, at der er tale om ’en kultur’. For en sådan er vel udtryk for en norm – altså, at det er det normale for mænd?

Den fældede og – heldigvis – selverklærede krænker – Frank Jensen havde en overset pointe i sin afskedsoptræden. Han bad om, at man fremover tager hensyn til retssikkerheden. Både Jensen og Østergaard er selv gået, og det er ikke urimeligt at antage, at de ikke kunne forsvare deres handlinger. Vi kender dog fortsat konkreterne i de færreste af sagerne.

Men er det ikke på tide at diskutere det principielle i ovenstående? Eller ønsker bevægelsen at blive sin egen værste fjende?