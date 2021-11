Det stinker

BARBARA BERTELSEN kom ind via kælderen. Helt symbolsk. Og for hvert minut Statsministeriets departementschef sad i Minkkommissionen, sank Mette Frederiksen yderligere ned i kviksandet.

FOR SMS-AFFÆREN er blevet sagen, der aldrig dør. Fordi sms’erne angiveligt – og lige lovlig belejligt – ikke kan genskabes. For hver dag, der går, bliver både vores statsminister og hendes regering derfor yderligere belastet. Barbara Bertelsen husker ikke – surprise! – hvornår hun rådgav statsministeren om at slette sms’er.

JA, VI KAN for en kort stund more os over Mink-Mogens’ totale tab af hukommelse. Og vi kan undre os over, at regeringen tror, vi er dummere, end loven tillader. Men vores undren er mere end berettiget.

TAG NU justitsminister Nick Hækkerup, som onsdag aften stillede sig ud på vejen foran sin bopæl. Her forklarede han på direkte tv, hvorfor svaret fra politiet om, at det ikke var muligt at genskabe sms’erne, først blev meddelt efter valghandlingen tirsdag. Beskeden havde Justitsministeriet fået allerede i fredags, men efter aftale med Minkkommissionen skulle historien gemmes til onsdag, lød det.

NICK HÆKKERUP troede tydeligvis ikke engang selv på det, han sagde. Men han sagde det. Og svup, så blev Mette Frederiksen suget endnu længere ned i dyndet. Nyheden om de ikke gendannede sms’er kom på et utrolig bekvemt tidspunkt for regeringen. Og det stank. Værre end døde mink.

MÅ VI minde om, at grundloven er til for at beskytte borgerne. Og essensen af mink-skandalen er, at et helt erhverv – 1000 minkfarme – blev slagtet uden lovhjemmel. Det har kostet skatteborgerne 19 milliarder, og siden har vi været vidner til et uskønt forløb. Ikke mindst omkring de slettede sms’er.

SELVFØLGELIG HAR oppositionens ryttere Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen blæst til angreb. De har udtrykt mistillid til politiet, og de kræver højlydt et nyt forsøg på at genskabe sms’erne.

VI TILSLUTTER os kravet. Vi tror ikke på regeringen. Hvis det står til troende, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsens slettemanøvrer er uafvendelige, har de samtidig givet landets kriminelle en komplet drejebog. Vi er overbeviste om, at var det terrormistænktes telefoner, som politiet havde fået fingrene i, ville udfaldet have været anderledes.

STATSMINISTEREN står ikke stærkt i den her sag. Hun rutter ikke med sandheden. Om hun ligefrem lyver, som Jakob Ellemann påstår, er muligt.