Det stinker

LEVER MAN IKKE op til det ansvar, man har på sit arbejde, svigter man sin opgave eller fejler fælt, kan man blive fyret.

Det ved enhver. Det er vilkåret for alle danskere. Medmindre man er så højt på strå i embedsværket, at man tilsyneladende er hævet over de betingelser, alle andre har, konstaterede vi onsdag eftermiddag.

Efter være gået rundt om skidtspanden i urimeligt lang tid tømte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen den på et pressemøde onsdag. Her erklærede man, at embedsfolk stort set ikke lugter. Heller ikke selvom Minkkommissionen siger det.

EKSEMPELVIS SKAL Danmarks allerøverste embedsperson, departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, blot have en advarsel og gå ud og vaske hænder.

Hun skal ikke gå hjem. Det skal kun rigspolitichefen og departementschefen i Miljøministeriet.

Annonce:

Lige siden Minkkommissionen afleverede en sønderlemmende kritik af hele ti af nationens øverste embedsfolk i forbindelse med minksagen, har spørgsmålet runget i noget, der ligner en udhuling af demokratiet: Hvorfor blev embedsfolkene ikke sendt hjem?

Når nu kommissionen konkluderer, at Barbara Bertelsen og ni andre har handlet så kritisabelt, at de kan drages til ansvar?

’Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar,’ hed det.

VI HAR HER i Ekstra Bladet helt særskilt holdt på, at rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard, der om nogen skulle sørge for lovhjemmel, helt uomgængeligt burde hjemsendes. I en retsstat er det afgørende, at dem, der skal håndhæve loven og skride ind, når den bliver overtrådt, har borgernes fulde tillid og respekt.

Annonce:

Vi finder ingen glæde i nu at have fået ret. Respekten for Medarbejder- og Kompetencestyrelsens udlægning kan hos os ligge på et meget lille sted. Nogenlunde på størrelse med det omfang, vi finder, at styrelsens uafhængighed syner af oven på denne eftergivenhed. Og det er virkelig minimalt.

VI KONKLUDERER, at der åbenbart findes folk – departementschefen i Statsministeriet blandt andet – der kan have ansvaret for alting og ingenting på én og samme gang. Det vil sige alt, når livsafgørende beslutninger for andre danskere skal tages, og intet, når det gælder konsekvenserne.

Vi mener fortsat, at der står en stank af magtfuldkommenhed om hele minksagen. Og denne udgang på tjenesteforseelserne i det øverste Danmark i forbindelse med sagen bekræfter det blot.