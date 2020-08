Det store coronalotteri

Siden 11. marts har vi alle deltaget i Mette Frederiksens store coronalotteri. Her er med sikkerhed ingen milliongevinster. Det, man kan vinde, er, at man bevarer sit job.

Til Mette Frederiksens og regeringens forsvar skal det siges, at de ved corona-pandemiens start formentlig var lige så skræmte og uvidende om covid-19 som alle vi andre.

Til gengæld ved vi nu også med sikkerhed, senest dokumenteret gennem nye mails afsløret her i Ekstra Bladet, at regeringen ikke lyttede til fagkundskaben. Skoler og daginstitutioner blev lukket mod Søren Brostrøms og Statens Serum Instituts anbefaling. Sundhedseksperterne vurderede, at omkostningen både menneskeligt og økonomisk simpelthen var for stor for Danmark i forhold til den effekt, man måtte forvente at opnå.

Men når man spiller, er der også en helt masse psykologi involveret. Man skal tro på det for at vinde. Mette Frederiksen troede åbenlyst på, at hvis hun viste handlekraft og lukkede Danmark, ville hun i hvert fald vinde politisk. Og sådan er det også gået. Aldrig har Danmark haft en statsminister, der har været så populær.

Mette Frederiksen gjorde billedlig talt det, at hun konfiskerede alle lottorinumre og selv begyndte at dele dem ud.

Hvor mange og hvem, der fik en nitte, er stadig uklart. Konsekvenserne af corona-nedlukningen er blevet sløret maksimalt af tilskudsordninger og lønkompensation. Men de ophører med udgangen af august. Og så ser vi, hvor mange danskere der trak en nitte i Mettes coronalotteri.

Offentligt ansatte trak alle gevinstnumre. De er Mette Frederiksens kernevælgere og blev alle sendt hjem med fuld kompensation og et job bagefter. Godt for dem, men ikke nødvendigvis for Danmark. Hvorfor er offentligt ansatte de eneste, der med sikkerhed ikke mister deres job?

Blandt privat ansatte vil der til gengæld være utroligt mange, der får tildelt en nitte. Vi ser allerede den ene massefyring efter den anden, senest LEGO. Og det er kun starten.

Dertil kommer hele underholdningsbranchen, incl. de professionelle sportsklubber, som måneder frem stadig vil leve i uvished.

Coronalotteriet fortsætter.