Det store flop

I MÅNEDSVIS har klimaministeren muret sig inde i ministeriet. Her var en langsom elefant-graviditet undervejs, skulle vi forstå. Her gjorde klimaeets dundertaler, Dan Jørgensen, klar til at barsle med sit og regeringens kæmpe pragteksemplar af klimaplan. Stærkt forsinket javist – men desto grundigere!

I ONSDAGS blev vidunderet så båret frem til beskuelse og beundring, ledsaget af de sædvanlige trommehvirvler om ’historisk’ og ’tårnhøje ambitioner’. Den har da nogle flotte havvindmøller og energiøer. Men man må tilslutte sig reaktionen: Var det det?

Herregud da ... Fra at være annonceret som noget tæt på Jesu genkomst, blev klimaplanen meget rigtigt beskrevet som et ’maraton med museskridt’. En lille, langsom pjevs i forhold til det store mål i 2030 om at skære drivhusgasserne ned med 70 pct. Det som regeringen vandt et valg på. Planen barberer blot to pct af gasserne ned, når vi når 2030.

’JEG HAR DET lidt som en dreng, der har glædet sig til en Lego-pakke juleaften, og så finder ud af, at det er en sweater – som min mor selv har strikket’, som Venstres klimaordfører udtrykte den nærmest komiske forskel på de opskruede forventninger og lilleput-planen. Og Venstre er endda nærmest Dan Jørgensens eneste ven nu, hvor støttepartierne er dybt skuffede over hans snoldede plan, og blandt andet kalder den ’en badebillet til erhvervslivet’. De radikale er også i krigshumør, når forhandlingerne starter på mandag.

LANDETS fornemste sagkundskab indenfor økonomi og klima peger på, at en langsom indfasning af CO2-afgifter er den eneste, effektive vej at gå. Gerne hånd i hånd med en grøn skattereform, så afgifterne ikke vender den tunge ende nedad. Men forureneren betaler! Det er et godt princip. Bare ikke her: Regeringen vil end ikke regne på de forslag, som nuværende og tidligere vismænd, Klimarådet og tænketanke har skåret ud i pap. Tværtimod kalder Dan Jørgensen det for noget Georg Gearløs-agtigt.

ERHVERVSLIVET er i knæ lige nu, og det skal ikke belastes yderligere af afgifter, mener han. Det er jo fornuftigt. Men derfor kan man da godt afstikke den fremtidige kurs, og pege på, hvordan man opnår målene. Alle vil gerne kunne se en overordnet plan, de kan tage bestik af. Tænk bare på landbruget, der gerne skal have 75 års tilløb, før de kan rokke med et øre. Men det bliver så ikke med Georg Gearløs-afgifter, vi ændrer adfærd, må vi forstå. Selv om Klimarådet og vismændene peger på, at det er bedst for klimaet og for skatteyderne.

MEN HVAD SÅ? Den nye klimaplan udstikker et par energiøer til havs, der vil give masser af strøm i 2030. Det kan alle vist sige ja til. Sammen med et par andre tiltag giver det dog stadig kun et lille vift i gardinerne i forhold til den orkan af en klimaredning, Dan Jørgensen havde lovet.