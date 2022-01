Det store 'landsforræderi'

På Ekstra bladet går vi ud fra, at sagen har været oppe på det allerøverste plan. Vi taler trods alt om fængsling og sigtelse af landets spionchef og nu også en tidligere forsvarsminister - Venstre-koryfæet Claus Hjort Frederiksen.

Begge er de sigtet efter den såkaldte ’landsforræder-paragraf’ 109, en af de strengeste i straffeloven. Den handler om at videregive statshemmeligheder eller fortrolige oplysninger og kan give 12 års fængsel.

Og vi har – mens dette skrives fredag eftermiddag, og mens resten af verden fortsat sidder med hævede øjenbryn, og gisninger løber gennem alle gesvejsninger i statsapparat samt medier – endnu ikke rigtig hørt fra forsvarsminister Trine Bramsen. Hvis forsvarsministerens krisehåndtering er på niveau med hendes pressehåndtering, har vi som nation et problem, må man konkludere.

Det var da godt, at alle moralprædikanterne i parallelvirkeligheden på Twitter nåede at moralisere over, at Ekstra bladet kunne formaste sig til at spørge Claus Hjort Frederiksen, om han var sigtet. Før det viste sig, at vi hermed røg ham ud, og han fredag faktisk netop medgav at være sigtet.

Men det er trods alt rart at se, at der er lighed for loven. Hvis chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, skal sigtes for at oplyse om et dansk-amerikansk samarbejde omkring aflytning, skal Claus Hjort naturligvis også. Al den stund Hjort har siddet i TV2 og talt om dette. Og ja, det skal yderligere tre sigtede fra efterretningstjenesten så også. Samt vel ret beset tillige en håndfuld journalister og redaktører.

Vi ved imidlertid stadig ikke, om det udelukkende er dette, sagen drejer sig om. Vi konstaterer, at Hjort har talt om samarbejdet. Og vi tror på, at han har gjort det uden selv at mene, at han skadede landets interesser. Og det danske efterretningsvæsen har dertil været på intimideringsturné blandt danske mediechefer i håb om at vende lommer på dem og se noget falde ud.

Så når vi her nævner, at sagen har været oppe på ’allerøverste plan’, mener vi regeringens sikkerhedsudvalg. Her sidder statsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren. Og efterretningstjenesterne deltager også. Statsminister Mette Frederiksen har såmænd strakt sig så langt som til at udtale: ’Det er en alvorlig sag.’

Nu spørger vi bare:

Hvis disse sigtelser ikke fører til tiltale, eller tiltale fører til frikendelse, fordi ’det hemmelige’ faktisk har været offentligt i lang tid – lige som i sagen mod forhenværende PET-chef, Jakob Scharf – hvor stor en kugleramme skal vi så have fat i for at summe antallet af amatører op i denne sag?