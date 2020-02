Det store røgslør

MAN får mange grimme mistanker, når man ser, hvad regeringen pønser på med sin nye udligning mellem rige og fattige kommuner.ISÆR hamrer kritikken ned over den påfaldende forkælelse af socialdemokratiske kommuner til fordel for borgerligt styrede.

PENGENE bliver i hvert fald fordelt med et grotesk hemmelighedskræmmeri. Rige skal betale til fattige – fint nok. Det er helt nødvendigt.

MEN selv S-borgmestre som f.eks. Hjørrings og Lejres er dybt frustrerede over beton- og partitænkningen, der ser ud til at favorisere den ene kommune til fordel for den anden.

RETTESNOREN for landets borgmestre synes at være: ’Du må holde op med at være en succes, hvis du vil have flere penge.’

HJØRRINGS borgmester, Arne Boelt, er f.eks. eksploderet. Han havde regnet med flere penge end de godt 15 mio kr., der daler ned over den energiske nordjyske kommune. De har simpelthen været for dygtige til at integrere flygtninge og få folk i arbejde i Hjørring.

SAMTIDIG opreklamerer regeringen med patos, hvordan den nære velfærd nu skal blomstre igen. Løfter, han ikke kommer til at opfylde, fordi Hjørring forbigås til fordel for andre kommuner, der har mindre gang i butikken. Sløvhed og dovenskab belønnes, eller hvad?

’HVAD SATAN skal jeg sige,’ lyder det dybt frustreret fra borgmesteren, der ikke kan finde motivationen til igen at gå ud og forklare sine borgere, hvorfor han må skære ned på velfærden, når nu Mette Frederiksen og Astrid Krag påstår, de leverer det modsatte.

HOVEDSTADSOMRÅDETS borgmestre har ellers stået last og brast i protesten mod, at Østdanmark skal malkes til fordel for Vestdanmark. Men den holdånd er i grus nu. Regeringen har købt sig fri af kritik ved stort set at poste penge ud til alle S-kommunerne i området. Dog skal Københavns Kommune bløde mere end en halv milliard kroner. Men her er det som bekendt apparatnikken Frank Jensen, der sidder på toppen, og han er stum. Til gengæld kan det være, vælgerne bliver lidt kolde til kommunalvalget næste år? Hvorfor slås Frank ikke for sin kommune? København har så sandelig også mange udgifter til gamle, arbejdsløse og indvandrere? Og der er dyrt at leve for borgerne.

MIDT i feltet af lykkelige vestegns-borgmestre ligger Høje Tåstrup Kommune, der også har meget socialt boligbyggeri osv. Men de får ingen penge, for den har en konservativ borgmester.

HVORDAN det store regnestykke er skruet sammen, ved vi stadig ikke. Og det er sådan set den manglende gennemsigtighed, der efterhånden skriger til himlen, når mange gerne vil diskutere, hvordan regeringen fordeler pengene.

DE GRIMME mistanker er måske ganske enkelt den grimme virkelighed? Deraf røgsløret ...