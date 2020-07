Det store svigt

MED SKJULTE OPTAGELSER dokumenterede TV2, hvad de pårørende i årevis havde forsøgt at fortælle plejehjemsledelsen. Deres 90-årige, demente mor og bedstemor Else var blevet svigtet på det groveste af de plejere, der skulle hjælpe hende.

AARHUS KOMMUNE forsøgte at stoppe udsendelsen med et fogedforbud. Det er grotesk, at dem, der afslører misrøgt af vores svageste, bliver gjort til skurkene. Og at dem, der har nøglen til at løse problemerne, selv bliver en del af det.

SVIGTET VAR så groft, at vi her på Ekstra Bladet valgte at omgå al vanlig tilgang og vise optagelserne.

DET HAR GIVET alle danske kommuner en ny chance for at tænke sig om: Kunne det her ske hos os? Har vi en Else-sag i vores kommune?

VI KRÆVER, at kommunerne sikrer, at hjælpeløse gamle får en omsorgsfuld sidste tid, og at deres pårørende oplever, at de bliver hørt. Ingen må igen køres til halloween-fest smurt ind i deres egen afføring eller hænge i en lift i et sandt smertehelvede, mens de, der skulle hjælpe, bare råber ’pres’.

TV2 HAR gjort et fremragende forarbejde for, at vi kan få ændret kulturen i ældreplejen.

NU VIL VI her på Ekstra Bladet gøre arbejdet færdigt.

SIDEN VI VISTE optagelserne med Else, er det væltet ind med henvendelser om omsorgssvigt. Derfor har vi nedsat en redaktion med tre journalister, der hele sommeren vil se på de henvendelser, vi får.

VI LOVER at svare alle, der skriver til os på 1224@eb.dk, men I må have en smule tålmodighed, for der er – desværre – mange henvendelser.

VI KAN af gode grunde ikke tage alle sager op, men vi vil i den kommende tid bringe nye frem.

VI BEGYNDER i dag med læsernes vidnesbyrd. Det er rystende læsning, der bekræfter, at Else bestemt ikke er alene. Det kan være en årelang og forgæves kamp at være pårørende, som vil høres og tages alvorligt.

IFØLGE ALZHEIMERFORENINGEN er de mange vidnesbyrd dog blot nogle få af mange. For antallet af sager om omsorgssvigt, og manglende lydhørhed hos dem, der skal gøre noget ved det, stiger.