Det var ikke Ekstra Bladet, der var bæstet

Jyllands-Posten (JP) gør Henrik Sass Larsens datter uret. Avisen gør også Ekstra Bladet uret. Det er mindre væsentligt, da vi er vant til grundløst at blive skændet.

JP bragte søndag en kronik af Henrik Sass Larsens datter, Nynne Sass Larsen. Hun angriber heri Ekstra Bladet og BT for i 2011, som hun skriver, at stå ’med en megafon i hænderne og råbe mig, 11 år gammel, ind i hovedet, at min far er rocker.’

Det er præmissen for kronikken. Men den er falsk. Og JP har ikke undersøgt det. Det gjorde Politiken ellers i februar og afviste derfor selvsamme kronik.

Vi betvivler ikke, at 11-årige Nynne oplevede det som voldsomt, da hendes far stod til at blive finansminister, men blev tvunget til at trække sig på grund af en såkaldt ’rockerrelation’. Og vi forstår følgelig, at den i dag 21-årige Nynne Sass Larsen føler behov for at revanchere sig og fremhæve, at det er ikke sådan, et medie skal agere vagthund: ’Hvis en hund bare bed alt og alle, ville man efter loven være nødsaget til at få den aflivet,’ som hun skriver.

Det var bare ikke Ekstra Bladet, der var bæstet. Det var den nyvalgte socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt. Kun Thorning og Thorning alene tvang Sass Larsen til at trække sig, fordi han ifølge PET havde mødtes med Bandidos krigsminister, ’Suzuki-Torben’, der siden viste sig harmløs, men som Socialdemokratiet og PET tydeligvis ikke gjorde meget for at skjule eksistensen af.

Havde Henrik Sass Larsen ’rockerforbindelser’, var det åbenbart heller ikke et problem to år senere, hvor han blev erhvervsminister. PET-rapporten, der fældede Sass viste sig at være så tynd, at var yngstepraktikanten kommet med den på Ekstra Bladet, ville man bede ham komme med yderligere dokumentation.

Ironien i, at medlemmer af socialdemokratiets top søndag og mandag havde travlt med at dele Nynne Sass Larsens kronik i sympati med hendes fremstilling af Ekstra Bladet og BT som ’bødler’, er således til at få øje på. Al den stund det var Thorning og kompagni, der stillede Henrik Sass Larsen op på torvet med hætte over hovedet.

Havde man forestillet sig, at dette ikke skulle dækkes? Hvilken historie om Sass skulle ikke være bragt af hensyn til hans datter? Den, hvor han mødtes med Bandidos' krigsminister? Eller den med Thornings rygvending?

Ekstra Bladet har nævnt, at Nationen døbte Henrik Sass Larsen ’Rocker-Sass’. Det var på eb.dk - og det var ikke i gult og ikke i 'breaking'. Og naturligvis dækkede vi i avisen intenst historien om, at den mest sikre socialdemokratiske minister blev fældet, allerede før han tiltrådte. Hvad der er opgaven. Hvad enten han har børn eller ej.

Chefredaktør på Jyllands-Posten, Marchen Neel Gjertsen, deler på de sociale medier Nynne Sass Larsen, der på jp.dk læser op fra sin kronik. ’Tankevækkende’, mener chefredaktøren.

Vi synes, det er mere tankevækkende, at Jyllands-Posten skubber en 21-årig pige foran sig, uden at have undersøgt, om hendes udsagn er sandt eller falsk, og hvad der er op og ned.