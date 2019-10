Det vilde boligmarked

SNART ENDER vi med tilstande som i New York og London, hvor unge studerende, fattige og middelklassefamilier ikke har råd til at bo. I København og Aarhus ser vi allerede tydelige tegn på markedet for udlejningsboliger.

NÅR SMÅ lejligheder med to værelser bliver udlejet for over 12.000 kroner om måneden, siger det sig selv, at en stor del af befolkningen godt kan opgive håbet om at bo i storbyen.

INTERNATIONALE boligspekulanter har for alvor fået øjnene op for det lukrative boligmarked i de største danske byer. Investeringsfonde som amerikanske Blackstone har kastet sig grådigt over især København. Således råder Blackstone i dag over 160 ejendomme og 2300 boliger. Og selskabet med udgangspunkt i New York er først lige begyndt.

EKSTRA BLADET fortalte tidligere på året om Blackstones forsøg på købe Den Sønderjyske By på Frederiksberg. Et sjældent sted, hvor pædagoger, politibetjente, enlige forsørgere og pensionister har råd til at bo. Her kan man sidde i en lejlighed på 76 kvadratmeter for 6700 kroner om måneden.

HVIS Blackstone havde overtaget Den Sønderjyske By, ville lejen være fordoblet. Mindst. Det er, hvad der er sket i andre områder af hovedstaden. Overtagelsen af Den Sønderjyske By gik heldigvis i vasken, fordi prægtige mennesker i arkiverne fandt et skøde fra 1932, som gør, at kommunen og dernæst lejerne skal være førstevælgere ved et salg.

DE MANGE skriverier og beboernes protester gjorde, at Blackstone trak følehornene til sig. Men det har ikke hindret amerikanernes fremfærd i øvrigt. Det fik i foråret den daværende oppositionsleder, Mette Frederiksen, til at udtale til Ekstra Bladet:

’Opkøbene går rigtig stærkt, og markedet kan ikke styre det selv. Hvis det fortsætter sådan her, er det slut med billige boliger. Hvis ikke Blackstone vil gøre noget for boligmarkedet på lang sigt, så synes jeg ikke, de skal være her.’

KLAR TALE fra kvinden, som nu er vores statsminister. Mette Frederiksen nævnte dengang fire markante forslag og lovede, at der skulle gribes ind. I går præsenterede hendes boligminister, Kaare Dybvad, resultatet af en ekspertgruppes arbejde. Det var ikke overbevisende. Væk var de markante forslag fra før valget.

SÅ OGSÅ på dette område famler regeringen. Der er ingen klare løsningsforslag, og nu får vi så et langt forløb, hvor alle Folketingets partier bliver inddraget i uendelige forhandlinger.

I MELLEMTIDEN vil Blackstone og lignende spekulanter fortsætte med at købe ejendomme op, istandsætte dem og fordoble eller endda tredoble husejerne. Lige indtil den sidste betjent, pædagog og pensionist er jaget ud af byen.