DF I Frit fald

I NÆSTE UGE ophæves Morten Messerschmidts politiske immunitet af Folketinget. Hvormed DF’s næstformand kan stilles for retten tiltalt for uberettiget brug af EU-midler og dokumentfalsk.

DF TORDNEDE i 20 år mod pengespild, uansvarlighed og svindel med EU-midler. Blot for selv at være det danske parti der tilsyneladende gjorde det, man klandrede andre for.

SOM EKSTRA BLADETS politiske kommentator Joachim B. Olsen retteligt har konkluderet, vidner det om en afgrundsdyb krise i DF, at Morten Messerschmidt stadig står som partiets bedste bud på en ny formand. Ikke mindst fordi hans sag kan køre i flere år og dermed sende partiet ud i mørket.

MESSERSCHMIDTS EGEN tilgang har hele vejen igennem været at optræde, som er han omgivet af idioter. Fra Ekstra Bladet, fordi vi afslørede ham, over EU til i denne uge tilmed dansk politi. Han har netop i en video på Facebook erklæret sig ’forbløffet over, at politiet også her er kommet frem til en noget anden konklusion, end hvad jeg havde regnet med,’ som han udtrykker det.

MORTEN MESSERSCHMIDT og DF har været skamløse nok til at hævde sig krænkede over langsommelig sagsbehandling. Selv om det, ifølge EU’s svindelenhed, Olaf, i høj grad skyldes sabotage fra den anklagede selv. Det kan ikke udelukkes, at sagen havde været mere omfattende, hvis ikke dele af den i dag formentlig er forældede og dermed ikke medtaget. Det er først i denne uge, Messerschmidt har medgivet, at han blev sigtet for over et år siden. Som om han i egen indbildning har troet, at sagen ville forsvinde, hvis han kunne forhindre dette i at komme frem.

HER PÅ EKSTRA BLADET tager vi gerne stor ære af at have bragt sagen til torvs samt blive set ned på af Morten Messerschmidt. Derfor har vi også konstant fulgt op på den. Som eksempelvis forleden hvor vi på Christiansborg uden for partiets gruppeværelse bad diverse DF’ere kommentere den nye og dramatiske udvikling, hvor Bagmandspolitiet har nedlagt påstand om fængselsstraf til Messerschmidt.

KUN ERHVERVSORDFØRER Hans Kristian Skibby kommenterede. Ekstra Bladet blev opfordret til at spørge børnebogsfiguren Gurli Gris.

DET ABSURDE I DETTE SVAR blotlægger mest af alt et på en gang indebrændt og rådvildt parti. Det viser også, at i et enestående blandingsmisbrug af arrogance, bondefangeri og benægtelse er Morten Messerschmidt og hele Dansk Folkeparti bragt i frit fald.