DF i opløsning

Dansk Folkeparti er i opløsning. Der findes ikke andre måder at betragte det på. Siden DF ved det seneste valg led et af de største nederlag i dansk politik nogensinde – fra 37 til 16 mandater – har en ildelugtende luft stået inde i partiets inderste kammer.

Lad os sige, at der er folketingsvalg på tirsdag, og Dansk Folkeparti reduceres til fire medlemmer. I så fald bliver det åbenbart noget med en partileder og tre fløje. De mest fremtrædende medlemmer skubber anklagende til hinanden i forgæves håb om selv at tvætte både gamle og kommende nederlag af sig.

’Det er selvfølgelig ikke rart at se som partiformand, at der udspiller sig sådan en uenighed. Men det er folketingsgruppen, der fastlægger politikken. Og her er der ingen som helst uenighed,’ udtalte formand Kristian Thulesen Dahl i går til Ritzau.

DF-formanden, der for ikke mange år siden førte en kampagne, der ledte partiet frem til at blive landets største borgerlige parti med sloganet ’Du ved, hvad vi står for’, optræder dermed som ’Komiske Ali’. En mand, der med påtaget standhaftighed hævder, at der ikke er brand i et bål, som vi alle kan se i lys lue bag ham.

Ikke alene er der udmattelseskrig mellem ham selv og Morten Messerschmidt om formandsposten – og dermed i folketingsgruppen. Der er dertil fløjopgør mellem Martin Henriksen-fløjen, der vil skærpe indvandrerpolitikken, og Peter Kofod-fløjen, der ikke vil. Det er i øvrigt sidstnævnte ’uenighed’, Thulesen Dahl adresserer i udtalelsen.

For vi er lige nu vidne til den seneste stikflamme fra bålet bag Kristian Thulesen Dahl. En video med Martin Henriksen – der røg ud af Folketinget ved sidste valg, men stadig er medlem af hovedbestyrelsen – er dukket op.

På et DF-møde i Hjørring taler Henriksen om fløjene i DF og uenigheden. Hvortil udlændingeordfører Pia Kjærsgaard replicerer i Berlingske: ’Der er ikke fløje i Dansk Folkeparti, og hvis der er fløje, så vil jeg sige, at Martin Henriksen repræsenterer en meget lillebitte fløj i Dansk Folkeparti, som jeg ikke kender noget til.’

Der er også dem, der mener, at Pia Kjærsgaards dronningestatus og ukrænkeligheds-periode må være udløbet.

Ved folketingsvalget i 2019 blev Dansk Folkeparti ikke blot forvandlet til ’Dansk Folkeflugt’, som vi skrev på forsiden af Ekstra Bladet. Partiet er dertil siden – som det fremgår – trådt i karakter som Danmarks dårligste taber. Som før fremhævet på denne plads synes kun en forurettelse over at miste taburetterne at være tilbage. Hvormed Dansk Folkeparti ligner noget, de blev stiftet på at være en protest imod: levebrødspolitikere.