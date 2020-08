DF kan eksplodere

At vælge Morten Messerschmidt som næstformand for Dansk Folkeparti svarer til at trække splitten på en håndgranat og håbe på, det er en forsager.

Men et trængt parti løber altså risikoen vel vidende, at Bagmandspolitiet ikke er færdig med at efterforske Messerschmidts rolle i den såkaldte Meld og Feld-sag om mulig, storstilet svindel med EU-midler.

Valget af Messerschmidt til en så fremtrædende rolle er dog ikke det eneste tegn på, at panikken er ved at gribe DF i almindelighed – og partiformand Kristian Thulesen Dahl i særdeleshed.

Partiets mere jordnære politik på flygtninge- og indvandrerområdet er for længst overtaget af Socialdemokratiet, og når det kommer til de mere vilde forslag om især muslimer og islam, er DF blevet overhalet af Nye Borgerlige, som gerne går til den yderste kant.

Derfor virkede det også som endnu en panikhandling, da Thulesen Dahl for et par uger siden opremsede seks bud på et opgør med islamiseringen.

Vi nævner i tilfældig rækkefølge forbud mod muslimske tørklæder for piger under 18 år. Stop for oprettelsen af nye muslimske friskoler. Stop for nye moskéer. Forbud mod bønnekald fra moskéer og minerater. Krav om mærkning af halalslagtet kød. Opgør med shariadomstole.

De fleste af forslagene er i strid med grundloven, og i går i Berlingske Tidende plaffede juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet præcist en del af forslagene ned.

Selvfølgelig er både Thulesen Dahl og partiets retspolitiske ekspert, Peter Skaarup, klar over, at grundloven står i vejen. Når de alligevel spiller ud på den måde, understreger det kun magtesløsheden og den manglende nytænkning.

På samme måde virker Morten Messerschmidts nylige omklamring af kirken og kristendommen som en noget fortænkt idé. Messerschmidt har som ambition at løfte den nationalkonservative arv efter partiets tidligere koryfæer, Jesper Langballe og Søren Krarup. Bedre kendt som de sorte præster. Messerschmidt optræder dog uden især Jesper Langballes formildende charme.

Det er et kæmpe sats, DF har kastet sig ud i med valget af Messerschmidt som næstformand. Håbet er selvfølgelig, at den tidligere stemmesluger kan vende partiets nedtur, men muligheden for, at det hele eksploderer med Meld og Feld-sagen, er absolut til stede. Og så er det ikke kun Messerschmidt, der er en færdig mand.