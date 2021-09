DF’s dødedans

EN RØST FRA graven var det trods alt ikke. Men når Dansk Folkepartis lokalformænd i de fire største byer går på knæ og trygler Pia Kjærsgaard om at træde til, ser det i hvert fald ud, som om hullet er ved at blive gravet.

TO VALG MERE, og Dansk Folkeparti kan være fortid i dansk politik. Så stærkt går det ned ad bakke for partiet, som er i voldsom strid med sig selv.

FLØJKRIGENE ÆDER partiets sjæl op, og de fortsætter med tiltagende styrke frem mod partiets landsmøde i weekenden. Angrebene på partiformand Kristian Thulesen Dahl er mange. Fra dele af baglandet og fra korridorerne lyder ønsket, at Pia Kjærsgaard vipper ham at pinden og selv tager formandsstolen i en overgangsperiode.

SITUATIONEN MINDER meget om Fremskridtspartiets sammenbrud i 1995. Det var netop på et landsmøde, at fodermesteren Kristen Poulsgaard stormede op på talerstolen og kaldte Thulesen Dahl for en tøsedreng. Få dage efter brød Pia Kjærsgaard og Thulesen Dahl med flere ud af Fremskridtspartiet og stiftede Dansk Folkeparti.

NU ER DEN gal igen. Thulesen Dahl har ikke formået at samle eller genrejse partiet efter katastrofevalget i 2019, hvor kun 8,7 procent af vælgerne satte kryds ved DF. Siden er partiet yderligere dykket et par procent i meningsmålingerne.

TANKEN VAR, at Morten Messerschmidt med tiden skulle overtage formandsposten, men efter at han blev dømt for EU-svig i byretten, er hans kandidatur iskoldt. Messerschmidt er næstformand, men absolut ingen støtte for Thulesen Dahl, som ligner en pryglet kat.

FORSLAGET OM AT Pia Kjærsgaard på weekendens landsmøde skal træde til som en overgangsfigur, vidner om desperation. Man kan med rette spørge, hvem hun i givet fald skal holde stolen varm til? Messerschmidt, vil nogle måske tænke, men uanset hvordan hans ankesag går i landsretten, har han brændt alt for mange broer. Han er totalt utroværdig.

DET ER DANSK FOLKEPARTIS helt store problem. Det er ingen arvtagere. Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl stiftede Dansk Folkeparti i 1995. Det kan meget vel også blive de to, der lukker og slukker. Undervejs nåede de at gøre partiet så stuerent, at det gjorde sig selv overflødigt.

PÅ DEN LANDSPOLITISKE scene har Nye Borgerlige på den ene side og Socialdemokratiet på den anden overtaget alle Dansk Folkepartis mærkesager. Vi kan gå så langt som til at sige, at den socialdemokratiske regering på flygtningeområdet har taget initiativer, som Dansk Folkeparti nok har drømt om, men aldrig har turdet sige højt.