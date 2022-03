DIGITAL FUSER

DANSKERNE HAR fået en ny digital postkasse. Og så alligevel ikke. Ved affyringen mandag morgen viste mit.dk sig at være en fuser. Den virkede ikke.

Overraskelsen kunne ikke være mindre, når det handler om it i det offentlige.

HAR DU aldrig hørt om mit.dk? Du er ikke alene. Postkassen har for det første intet med mitID at gøre – det er åbenbart bare meningen, vi skal være evigt digitalt forvirrede.

Der er tale om en konkurrent til e-boks, hvor mange af os i dag får post fra blandt andet offentlige myndigheder.

NETCOMPANY står bag den nye postkasse. Ud over mit.dk har virksomheden også vundet det offentlige udbud om at udvikle teknikken bag digital post til danskerne. Den del gik faktisk i luften stort set som planlagt mandag.

DIGITALISERINGSSTYRELSEN har allerede lovet, at det er mere sikkert og mere brugervenligt. Den slags positive adjektiver om nye, smarte offentlige it-systemer giver altid grund til bekymring. Skandalen med EFI – Skattestyrelsens it-system til at inddrive gæld – er et eksempel. Sundhedsplatformen et andet.

Digital Post-projektet er ikke gået fri af de obligatoriske børnesygdomme, der rammer snart set alle offentlige initiativer. Allerede i 2019 – inden man var kommet ordentligt i gang – kunne Altinget afsløre, at projektet var blevet 51,1 millioner kroner dyrere og nu ville koste skatteyderne 277,5 millioner kroner.

Ved samme lejlighed beskrev mediet i øvrigt, at prisen på de systemer, der skulle erstatte NemID og NemLog-in også var steget anseeligt.

’SOM FINANSMINISTER synes jeg selvfølgelig ikke, at det er tilfredsstillende, at systemerne bliver dyrere end planlagt,’ skrev Nicolai Wammen (S) dengang i en mail til Altinget.

Det synes vi vælgere heller ikke.

SIDSTE EFTERÅR skulle Digital Post have været lanceret. Det gik heller ikke som planlagt. På grund af corona blev premieren udskudt tre en halv måned. Og hvad lyder den ekstraregning på? 74 millioner kroner.

Vi skatteydere har åbenbart rigeligt med penge, når det handler om at finansiere politikernes forsinkede projekter.

HVAD ANGÅR mit.dk, var det i går stadig ikke muligt at logge på.