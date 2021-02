Direktør-vacciner

Sygehusdirektører sprang vaccinekøerne over flere steder i landet. I forvejen har vi for få vacciner, og leverancerne kommer ikke som lovet.

Når direktørerne så tilmed møver sig frem, vækker det berettiget forargelse og vrede. De øverste på chefgangene er nok nogle af de mindst udsatte i hverdagen på sygehusene.

Direktørerne har disket op med forskellige undskyldninger. Den gennemgående melodi er dog den samme: Pludselig stod man med et overskud, der skulle bruges her og nu. Og det var desværre umuligt at finde andre i sundhedssystemet i en fart ...

Direktørerne gjorde samfundet en tjeneste ved at trække skjorteærmerne op! Ellers var de kostelige dråber gået tabt, påstår de. Vi andre skal nærmest være taknemmelige for, at de stillede sig til rådighed.

Men vi er ikke imponerede. Snarere måbende over deres skamløshed og de pinlige forsøg på et coverup: ’Vi overvejede at stille os ud og fange tilfældige mennesker på Køgevej, men (...) det er trods alt ikke bolsjer, som bliver delt ud,’ udtalte vicedirektøren på Sjællands Universitetshospital.

På Herlev og Gentofte hospitaler blev tre direktører vaccinerede. Også her er forklaringen et pludseligt overskud. Hospitalsdirektør Steen Werner Hansen fik et stik: ’Hvis jeg ikke skulle vaccineres, svarer det til at gå i krig uden generaler,’ lød hans argument ifølge dr.dk.

Hertil tillader vi os at citere personalet på Sygehus Lillebælt, da et par direktører i deres lokalområde også sprang køerne over: ’Bullshit!’

Det er meget, meget svært at tro på, at et stort, myldrende hospital pludselig kun har ganske få, der ikke er vaccinerede endnu, og at disse mennesker tilfældigvis er på chefgangen. Portører? Servicepersonale? Sygeplejersker? Come on ...

Nordjylland og Nordsjælland stod med lignende pludselige vacciner, men de kunne mærkeligt nok godt finde personale, der var langt mere udsatte i omgangen med patienterne.

Tillid er altafgørende i denne tid, når det gælder den barske udvælgelse af, hvem der skal sikres før andre. Når lige præcis de, der skal påse, at alt går retfærdigt til, selv springer køen over, rokker hele fundamentet for, at vi accepterer vilkårene.

Allerede nu strides grupper og politikere om, hvem der skal først til i maj, hvor de sidste tre millioner danskere forhåbentlig skal vaccineres – efter de gamle og særligt udsatte. Er det erhvervslivets stormtropper, der tjener penge til landet? Kassedamerne?

Måske skulle vi, når valget skal træffes, sige: Lad de unge komme først – ikke sidst. De har været spærret inde længe nok, og de smitter nemt mange.