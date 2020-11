Dræn Støjberg.

VENSTRES næstformand, Inger Støjberg, har mere end hårfarven til fælles med Donald Trump i Det Vilde Hus.

DE TÆNKER og taler også ens. Et af Trumpens foretrukne udfald, som han bruger til at så splittelse og had med, lyder:

’Dræn sumpen i det korrupte Washington.’

Og til landbrugs-demonstrationerne i weekenden trumpeterede Støjberg:

’Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtarrogance.’

VED AT gøre Trumpens rablende og groft løgnagtige angreb til sit eget begår Inger Støjberg et politisk selvmål af dimensioner. Af flere grunde.

MED SIT hjernedøde sludder fjerner hun fokus fra statsminister Mette Frederiksens ulovlige mink-massakre og udfordrer igen det skrøbelige sammenhold internt i Venstre – og i blå blok.

Hendes formand, Jakob Ellemann-Jensen, har da også forbitret taget afstand fra udgydelsen.

SAMTIDIG pløjer Venstres selvpromoverende næstformand debat-niveauet helt derned, hvor kun løgne, manipulationer og overdrivelser finder næring.

ET ANDET eksempel leverer Inger Støjbergs slyngveninde, Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, der i sidste uge deltog i en mink-demonstration, hvor der på en traktor var opklæbet en plakat med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Pernille Skipper og Morten Østergaard (sic!) i nazi-uniformer.

KONFRONTERET med plakaten sagde Pernille Vermund til ekstrabladet.dk:

’Jeg er ikke smagsdommer over andre. Det er helt i orden og ganske rimeligt, at danskerne ytrer sig, som de finder det rigtigt i den her situation.’

DETTE PRINCIPIELLE forsvar for ytringsfriheden lyder unægtelig hult, når det kommer fra selv samme Pernille Vermund, der i andre sammenhænge truer modstandere med bål og brand og/eller udvisning.

VENSTRES næstformand og Nye Borgerliges formand har al mulig ret til at ytre sig, som det passer dem.

Men ved at efterabe den trumpske retorik forpester de den politiske diskussion, der er udfordret nok i forvejen.

INGER STØJBERGS sumpede udtalelse møder <JU>heldigvis modstand fra både rød og blå blok. Budskabet, som det er svært at være uenig i, kan opsummeres således:

Dræn Støjberg.