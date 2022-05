Dronning af protesten

Inger Støjberg står lige nu med et stort mandat i dansk politik. Det blev manifesteret, da hun forleden holdt løsladelsesfest på Visborggaard Slot ved Hadsund efter at have afsonet sin rigsretsdom på 60 dage med fodlænke.

Folk kom fra nær og fjern for at fejre hendes martyrium. Spørgsmålet er bare, hvad det skal bruges til.

Hendes politiske figur og kapital hviler på den protest, hun legemliggør mod ’eliten’ eller ’København’ – hun udtaler altid begge med distancerende jysk dialekt – og efter fængslingen tillige mod det Christiansborg, der dømte og bortviste hende. Det er en stærk position, hvis den operationaliseres optimalt.

Støjbergs problem er, at uanset om hun skaber eget parti eller tager tilbedere og bejlere til nåde – Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige – bliver hun en del af en kritisk protest-masse i dansk politik, der lige siden Glistrups Fremskridtspartiet har svinget mellem femten og tyve procent.

Den har altid primært været baseret på en protest mod udlændingepolitikken. Og den fornemmelse for folkelig protest mod parnas og påfuglepolitik, som eksempelvis Pia Kjærsgaard tidligere havde, er forsvundet i en omfavnelse fra ikke mindst Socialdemokratiet.

Ejerskabet blev skyllet bort i en bølge af symbolpolitik, kagefejringer og fifleri med EU-penge. Den sikkerhed, hvormed Dansk Folkeparti førte sig frem som en folkelig korrektion til den gamle magtpolitiks virkelighedsfornægtelse, er over år forvandlet til det modsatte. Senest så vi et leflende og selvydmygende forsøg på forgæves at få Inger Støjberg til at investere hele sin populær-kapital i DF.

For selve protesten er afgørende. Nye Borgerlige har foreløbig bemægtiget sig protestfaklen med en endnu strammere udlændingedagsorden. Partiet er dog allerede på vej bort fra den. Ligesom man må spørge, hvorfor Støjberg – hvis erfaring som regeringsmedlem med mere er større end summen af Nye Borgerliges – skulle ødsle sig selv bort uden at blive leder?

Så et bud er, at Inger Støjberg inden længe kundgør et nyt parti. Måske med visse andre, der er endt med sure opstød i dansk politiks omvendte kostpyramide, hvor kager længe udgjorde hovedindtaget – Kristian Thulesen Dahl og flere andre DF’ere, kan nævnes.

I torsdags ville hun hverken be- eller afkræfte, men sagde: ’Jeg er slet ikke træt af politik eller har mistet lysten.’ Hvilket alle havde regnet ud ved at se hende stå midt i sit første vælgermøde og være mere end fri.

Inger Støjberg har som dansk politiks nyeste protest-dronning tillige frit valg i al indsigelse i dansk politik.