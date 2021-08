Drop corona-straffen

Det er naturligvis den spektakulære retssag mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, der løber med dansk politiks opmærksomhed for tiden. Og det er i sandhed også interessant at høre Messerschmidt forklare, at partiets sommergruppemøde i Skagen i 2015 i virkeligheden også var en slags pan-europæisk konference.

Men der var også en anden retssag i sidste uge, der burde interessere politikerne, men som gik stort set ubemærket hen. Her nedsatte Østre Landsret nemlig straffen til en voldelig demonstrant, der i foråret blev dømt efter den nye corona-paragraf, der kan forhøje straffen voldsomt, hvis optøjerne har noget med corona at gøre.

Sagen er blot den seneste i rækken af nedsatte straffe til corona-demonstranter. Mest opsigtsvækkende fik en kvinde i juni nedsat sin straf fra to år til 60 dage, da Østre Landsret tog stilling til sagen. Corona-paragraffen blev simpelthen fejet af banen.

Der er al mulig grund til at glæde sig over rets-systemets koldblodige reaktion på politikernes corona-panik, hvor man altid kan hive noget op af papkassen med overbudspolitik, hvis man ikke lige kan finde på andet.

Det er blottet for logik, at samfundets hammer skal slå hårdere på folk, der bliver uterlige, når det lige præcis gælder myndighedernes corona-håndtering. Derfor står der kun en fæl afsmag tankepoliti tilbage. Men hvad har domstolenes klare tale så vakt af eftertanke hos flertallet bag loven? Desværre – og desværre også forventeligt – ikke meget.

SF ville i dag gerne have ’problematiseret den’ mere i sin tid (hvad det så end betyder), men ellers har flertallet med regeringen i spidsen hidtil stået vagt om forskelsbehandlingen. Det sker blandt andet med henvisning til en af tidens mest spidsfindige varianter af politiske syltekrukker: den såkaldte ’solnedgangs-klausul’.

Corona-paragraffen har en solnedgangsklausul ved udgangen af i år, og det betyder egentlig bare, at politikerne skal se på loven igen til den tid.

At politikere løbende vurderer effekten af deres love, burde være en minimum-standard, men med ordet ’solnedgangsklausul’ får denne trivialitet pludselig et skær af særlig eftertænksomhed og konduite. Og indtil da har klausulen jo den for politikerne behagelige konsekvens, at de lettere kan afvise at svare på kritiske spørgsmål.

Mens vi venter på udfaldet af retssagen mod Morten Messerschmidt, så har retten talt, når det gælder forhøjede straffe for uro under corona-demonstrationer. Og solen burde gå ned over dette makværk nu.