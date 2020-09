Drop OL i Kina

KONCENTRATIONSLEJRE, tvangssterilisation, hjernevask og tortur. Sådan er den barske virkelighed i Xinjiang-provinsen for op mod to millioner uighurer, som tilhører det muslimske mindretal i Kina.

AFSLØRINGERNE, som vækker dystre minder fra Nazi-Tyskland, har fået 160 menneskerettighedsorganisationer fra hele verden til at rette en appel til Den Internationale Olympiske Komité, IOC: ’Fjern vinter-OL i 2022 fra Beijing, og flyt det væk fra Kina.’

I BREVET, som er adresseret til IOC’s præsident, Thomas Bach, står der, at den kinesiske regerings overgreb i Xinjiang, Tibet, Hongkong og indre Mongoliet viser, at landet er uværdigt til at være vært for vinterlegene.

MERE PRÆCIST kan det ikke siges. Men den slags snak bider ikke på Thomas Bach og hans hjord i Den Olympiske Komité, som også tæller kroprins Frederik. Det er en flok, som er i moralsk forfald.

THOMAS BACH har forsvaret beslutningen om at placere vinter-OL i Kina med, at IOC er neutral, når det handler om politiske affærer. Han har også fået sig selv til at sige, at tildelingen af OL ikke er ensbetydende med, at IOC deler landets syn på politik, sociale forhold og menneskerettigheder.

DET ER ikke andet end varm luft i ufattelige mængder. Tildelingen af vinter-OL til Kina er i den grad en politisk beslutning, som er umulig at forsvare. Kina var vært for sommer-OL i 2008. Dengang lovede IOC den ganske verden, at legene ville føre til en klar forbedring af menneskerettighedssituationen i landet. Det holdt ikke en meter.

I STEDET blev OL brugt til at hvidvaske det kinesiske styre, og det samme vil gentage sig ved vinterlegene i 2022, som Thomas Bach vil kalde for de bedste lege nogensinde. Og de kinesiske ledere vil labbe rosen i sig.

DE VIL kynisk lade, som om de ikke hører skrigene fra torturofrene i de 400 lejre i Xinjiang. Lejre, som styret i Beijing først sagde ikke eksisterede. Men da satellitfotos viste det modsatte, blev forklaringen ændret til, at lejrene er træningscentre, hvor den muslimske minoritet frivilligt kan melde sig til kurser og lære det kinesiske sprog.

2022 HAR alle forudsætninger for at blive det værste sportsår i historien. Først et vinter-OL i Kina og siden VM i fodbold i slavestaten Qatar. Politikere og sportsledere verden over ved, den er helt gal. Men de gør intet for at ændre på tingenes tilstand.

KINA HAR magt, og Qatar har penge. Og det er næppe sidste gang, de to lande bliver værter for internationale sportsbegivenheder. Kina vil gerne have fodbold-VM i 2030 og Qatar sommer-OL i 2032. Og sådan bliver det nok.