DR's bangebukse

DEN ER GAL i Danmarks Radio. DR fattes simpelthen mod. Huset er åbenbart blevet så frygtsomt, at al overskud og virkelyst drænes. Hvilket er ret dårligt nyt for et mediehus.

En redaktør for DR Kultur og Samfund, Jesper Skaaning, skriver i et dybt bekymret debatindlæg i Politiken:

'JEG ER BANGE for, at angsten og desperado-strategien for alvor har taget bolig i DR Byen. Det er gratis at sige, at DR skal være mangfoldige. At vi skal være 'sammen om det vigtige'. Det er nemt at sige, at DR skal turde fejle. Det siger alle chefer og mellemledere i DR. Men ingen mener det. Alt bliver nidkært overvåget, analyseret og fejlminimeret, inden det rammer DR TV.'

DETTE ER IKKE ligefrem nyt. Det nye er, at en fastansat mellemleder i DR nu medgiver, hvad mange har vidst længe – og vi ofte har skrevet på denne plads: At de årlige fire milliarder kroner til DR forsvinder i en kontrol-labyrint, hvor de virkende – dem, der faktisk producerer – mister mod og retningssans. Der er masser af dygtige medarbejdere med originale idéer på DR. Det er bare de udygtige og uoriginale, der bestemmer.

I SEPTEMBER var der eksempelvis stor opstandelse i institutionen. En lille, satirisk bog om 'medietyper' krænkede nogle mellemledere i DR. Hvorefter forfatteren blev forment adgang til at arbejde for Danmarks Radio, hvad han indtil da havde gjort. Hvis mellemledere krænkes på denne vis – og tilmed tages alvorligt – så ved man, at der er tale om en syg kultur.

ALLE VED tillige, hvad problemet med for mange mellemledere i en organisation er. Ansvar er mellemlederens ærkefjende, fordi han både har det og ikke har det på samme tid. Hver gang, en udfordring dukker op, skydes derfor nye lag af mellemledere ind i stedet for bare at løse udfordringen.

MELLEMLEDER-LAGET bestøver sig selv uendeligt for at undgå det frygtede ansvar. Og mange og lange møder forhindrer, at nogen konfronteres med det. 'Sammen om det vigtige,' siger de og nikker til hinanden.

LAD OS bare gætte på, hvad DR's reaktion på kritikken om en frygtsom nulfejls-kultur så bliver: Et udvalg bestående af mellemledere nedsættes – en såkaldt taskforce – der ender med at konkludere, at der ikke er angst i DR. Men man kan jo altid arbejde for at fremme modet. Udvalget foreslår, at DR ansætter tværgående modigheds-redaktører, som medarbejderne kan støtte sig til.

DER BLIVER måske også en lille reception ved projektstart, hvor generaldirektøren i en skåltale siger: 'Hermed viser vi, at der bestemt ikke mangler mod i Danmarks Radio.'