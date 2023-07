DSB-katastrofen

DSB satte i april i år en imponerende rekord. På strækningen mellem København og Odense nåede mindre end halvdelen af kunderne frem til tiden.

Men passagererne var skam også udsat for forsinkelser i tiden forud. TV 2 har gennemgået tallene, og de viser, at DSB kun i ét af de seneste otte år har levet op til kontrakten med staten om at fragte kunderne frem til tiden med fjern- og regionaltog.

Sidste år var mere end en fjerdedel forsinkede.

Oplysningen kommer næppe bag på de ulykkelige mennesker, der er afhængige af DSB. Igen og igen har de stået på perronen og hørt, at deres tog kommer for sent eller slet ikke.

HER SER VI bort fra den mulighed, at en enkelt togstamme er taget ud, så passagererne kommer til at ligge i lag i de resterende.

Spændende er det også, om toilettet fungerer, eller om det på grund af en teknisk fejl er lukket.

I sidste tilfælde er det jo heldigt, at der ofte ikke er mulighed for at købe hverken vådt eller tørt i toget. Man kan undre sig over, hvordan det er muligt ikke at kunne få en fornuftig forretning ud af at sælge fornødenheder til mennesker, der i flere timer er spærret inde i butikken, og DSB er nok også den eneste statsbane i Europa, der behandler sine kunder på den måde.

BANEDANMARK har ansvaret for nogle af forsinkelserne, men resten af elendigheden hænger DSB selv på, og det kan ikke undre, at kunderne flygter.

Kristeligt Dagblad har gjort op, at i første kvartal af 2023 blev der foretaget 15 procent færre rejser med tog end i samme periode 2019.

DSB's ledelse håndterer problemerne på beundringsværdig vis.

Således er statsbanerne holdt op med at køre tog nord for Limfjorden - når vi ser bort fra en lille stikbane til Aalborg Lufthavn.

Det betyder, at i de seneste år er ikke et eneste DSB-tog ankommet med forsinkelse til for eksempel Hjørring eller Frederikshavn. Der er ikke kommet et eneste DSB-tog.

Samme elegante løsning er anvendt over for Gedser.

Man har i DSB’s ledelse også sans for, hvad der virkelig betyder noget for kunderne. I de sidste knap 30 år har DSB haft ikke færre end tre forskellige logoer, og hver udskiftning af logo har kostet et stort millionbeløb.

Så kan de forsinkede passagerer jo lune sig ved det.

HOVEDANSVARET for DSB’s katastrofale tilstand ligger imidlertid hos en lang række regeringer og trafik- og transportministre, der næppe har tilbragt meget tid på togskinnerne, men som med en blanding af ligegyldighed, inkompetence og målrettet svigt har ladt den offentlige transport i stikken.

Transportminister Thomas Danielsen (V) forsikrer nu om, at DSB bliver velfungerende om nogle år, men hvem kan tro på det?

Sporene skræmmer.