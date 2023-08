Du er afsløret, Peter!

NATTEN til tirsdag tog christianitterne igen kampen op mod den organiserede hashhandel på Pusher Street og blokerede indgangene til den berygtede gade.

Få timer efter sørgede hætteklædte mænd for igen at få gang i handlen. Og fristadens beboere blev - igen - mødt af floskler fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) om, at alle skal løfte deres del af ansvaret for at få stoppet bandernes hærgen. Især christianitterne.

Selvom der bliver pletvasket på livet løs, stinker det af ansvarsfralæggelse og bluff.

HAVDE det været ethvert andet sted i Danmark, havde vi aldrig accepteret, at politikerne lod lovløsheden hobe sig op og gro fast som skidt over år.

Vi havde aldrig ladet os spise af med, at borgere, der råbte på hjælp fra politi og politikere, fik besked om selv at tage ansvar for at rense ud i de hårdkogte kriminelle, som tyranniserer og truer dem til tavshed.

Ikke engang efter en koordineret blokade tør christianitterne for alvor at tage bladet fra munden, fordi de frygter for deres sikkerhed.

Så hvad forestiller du dig egentlig, de skal stille op, Hummelgaard?

KØBENHAVNS overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, lovede tidligere i år at arbejde for at lukke Pusher Street én gang for alle. Det skulle ifølge overborgmesteren ske ved at ændre lokalplanen, så der kan bygges almene boliger på Staden.

Justitsministeren lovede, at han ville deltage i dialog. Han lovede, at regeringens kommende bandepakke vil tage fat om problemerne. Men ikke så meget som en enkelt ekstra betjent ville han love at sende mod Christiania. Ingen lovindgreb. Ingen forsøg med legalisering af cannabis.

Mens vi venter på bandepakker, dialog og almene boliger, eskalerer volden, og banderne tjener så fedt på hashhandlen, at kriminaliteten kan lægge sig som et tykt lag snavs over resten af landet. Der er brug for en hovedrengøring på den korte bane, og den skal Hummelgaard levere.

BEBOERNE på Christiania spurgte ved tirsdagens blokade, hvorfor politikerne ikke bare lukker Pusher Street. Er det, fordi I ikke vil, eller fordi I ikke kan?

På Ekstra Bladet sender vi gerne spørgsmålene videre til Hummelgaard. Er det, fordi det i virkeligheden er meget belejligt at beholde hashhandlen på Christiania, så du ved, hvor du har den?

Er det, fordi du ingen anelse har om, hvor du skal begynde? Eller er det, fordi du ikke er villig til at betale for den politiindsats, der skal til? Fordi nogle danskeres sikkerhed og tryghed er vigtigere at beskytte end andres?

DU ER afsløret, Peter! Gulvspanden er fyldt til randen med floskler, og vi kalder dit bluff. Hvis Pusher Street skal lukkes, skal gummihandskerne på én gang for alle, og det kan kun gå for langsomt.