Du er fyret

VITTIGE hoveder boltrer sig euforisk med Trumps nederlag lige nu. En af de sjove videoer på Twitter viser ham iført jakkesæt, orange hentehår og en hoppebold i en børnehave: Han vil ikke slippe bolden, og han vil ikke hjem, selvom hans vicepræsident, Pence, forsøger at hale af med den overvægtige, barnagtige Trump, som klamrer sig flæbende til bordben og stole på vej ud, uden held.

DEN illustrerer fint, hvad der foregår i den uvirkelige virkelighed lige nu.

HAN påstår, demokraterne har stjålet hans valgsejr, og at han vil få sin ret i en stribe retssager. Sagerne skal i så fald føres i de enkelte stater, og han har foreløbig ingen beviser for noget som helst. De første søgsmål er blankt afvist på grund af manglende dokumentation.

SÅ HVOR ender det? Skal han slæbes rablende ud af Det Hvide Hus?

En anden sjov, men lidt uhyggelig fotomanipulation på Facebook viser skuespilleren Jack Nicholson i en scene fra sindssygeanstalten i ’Gøgereden’, hvor Nicholson, nu siddende ved siden af en sammensunken Trump, dræver: ’Tror du stadig, du er Amerikas præsident?!’

SÅ GALT går det nok ikke. Uanset om han nægter officielt at overdrage embedet til vinderen, bliver han i hvert fald lempet ud af Pennsylvania Avenue 1600, om det så skal være på røv og albuer.

NYHEDSBUREAUET AP rapporterer, at flere af Trumps nærmeste rådgivere presser ham til at acceptere nederlaget. Det skal ske inden for den nærmeste uges tid, hvis han ikke endegyldigt vil tabe ansigt som verdens dårligste taber.

SÅ sent som i går eftermiddag sendte han endnu en af sine tweets ud om, at de har stjålet hans valgsejr. Ligesom de andre udgydelser nu udstyret med en advarsel om, at det meste er løgn.

HANS niece, der jo er psykolog, og som har diagnosticeret ham i en biografi som en mand med knald i bøtten, tweetede tak til Amerika efter Bidens sejr. ’Nu kan vi sove roligt igen,’ skrev hun.

LARS Løkke har tweetet til Trump, at nu må Trump stoppe og acceptere nederlaget. Sådan er demokrati. Og det har Løkke jo så evigt ret i. Trump har ganske rigtigt fået flere stemmer end nogen anden siddende præsident, medgiver Løkke. Men Biden fik altså flere.

LIDT pudsigt, lige fra Løkke! I betragtning af, hvor svært han selv har ved at give slip. Gid både han og Trump vil følge det gode råd.

UBETALTE lån, retssager og økonomiske tab hober sig i hvert fald faretruende op forude for Trump. New York Times’ afsløring i år af, at han stort set ikke betaler skat, viste samtidig overraskende, at manden er en elendig forretningsmand, der kører med kæmpe underskud og stribevis af fejlslagne, uigennemtænkte investeringer. Det eneste, der har givet penge i kassen – over 400 mio kr., som han så har mangedoblet med lån – er honoraret som mangeårig realitystjerne.