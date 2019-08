Du er til grin, Donald

DONALD Trump har gjort sig selv til grin. Det står lysende klart hér, mens dønningerne stadig går højt efter hans aflyste statsbesøg i Danmark.

OVERALT vælder fordømmelsen og latterlig- gørelsen ned over ham. Amerikanske medier borer: Hvad er han bange for i Danmark, siden han aflyser? spørger CNN. Han har fået beskeden meget direkte fra politikere og menige borgere både i Danmark og i Grønland: En respektløs stud inviterer sig selv til middag hos dronningen og melder derefter afbud ... kan det blive værre.

TILBAGE i eftertiden står nok tydeligere, at Trump har udstillet sig selv som en fornærmet, forfængelig, gammel nar: ’Når jeg ikke må købe Grønland, så giver jeg Danmark fingeren. Æv bæv!’.

HVOR infantil har man efterhånden lov at være i hans position? Amerikanerne må skamme sig over at have sådan en person i Det Hvide Hus. Hans farceagtige og farlige opførsel i dette tilfælde er forsidestof ude i verden.

TRUMP står tilbage som en mand, der simpelthen ikke har greb om virkeligheden.

HAN tror, han kan købe Grønland, og når folk – inklusive den danske statsminister – hovedrystende tvinges til at afvise det meget kontant for åben mikrofon, har han tabt ansigt, så enhver idiot kan få øje på det. Han har udstillet sin egen forkvaklede opfattelse af verden som én stor business- arena for hans oppustede ego. Både USA og Danmark og alle vores voksenvenner i diplomatiet skal nu feje op, glatte ud og få relationerne tilbage i et helt nødvendigt og konstruktivt leje.

METTE Frederiksen kunne godt have tværet rundt i hans respektløse opførsel. Men hun formår heldigvis at skelne mellem manden og hans embede. Vi synes, han er en nar, men USA er en af vores tætteste allierede og handelspartnere. Det er ikke ham, hun taler pænt til, men USA.

FORHÅBENTLIG fatter amerikanerne selv, hvor dødsensfarlig den stadig mere indbildske og impulsive præsident er. Nu var det vigtige diskussioner om Arktis, der blev smidt rundt i lokalet. Hvad bliver det næste?

NORDKOREA har han allerede både truet og kaldt sine venner. Forholdet til Iran er så højspændt, at der formentlig skal en international indsats til for at sikre sejladsen i Hormuz-strædet. Inklusive danske krigsskibe.

DONALD tror, Putin er en mand, han har et tæt og fortroligt forhold til. Vi kunne desværre blive ved. Og hvad hvis han nu er så fornærmet over at have dummet sig eftertrykkeligt med Grønland, at han fremturer?

ALT kan efterhånden ske, og selv om nogle synes, han er komisk, så er der ikke noget at grine ad.