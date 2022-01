DU ER TRUMP

MAN SKULLE TRO, at det mest presserende for vores politikere lige nu var at ruste sundhedsvæsnet til at håndtere den næste spændende coronavariant. Men det lader til, at den slags bagateller må vente. I stedet har de nu i ugevis kastet sig over noget, der ikke interesserer en eneste vælger, nemlig diskussionen om, hvem af dem der minder mest om USA’s tidligere præsident Donald Trump.

DE MÅ naturligvis have luppen frem for at finde eksempler på, at deres modstandere er stinkende antidemokrater, og partiernes velpolstrede kommunikationsafdelinger har derfor pligtskyldigt fundet nogle gamle plakater og opslag på sociale medier frem som bevisførelse.

Men kære politikere: Det interesserer os ikke en hattefjer. Pas jeres arbejde i stedet for.

HVIS I talte lidt mere med almindelige mennesker, ville I vide, at I råber for døve øren. Og I ville også vide, at vi udmærket er klar over, at ingen af jer har noget at lade hinanden høre. Ja, det er fuldstændig hjernedødt, at blå blok allerede har besluttet sig for at rejse en rigsretssag mod statsministeren for minkskandalen, før sagen er undersøgt.

Men det er også hjernedødt, at statsministeren i efteråret beskyldte Ekstra Bladet for at ønske, at folk blev alvorligt syge, da vi spurgte til den svindende kapacitet på landets intensivafdelinger. Så skal vi ikke bare sige, at Trump-kampen står 0-0, og så se at komme videre.

POLITIKERE HAR åbenbart en sær lyst til at dæmonisere hinanden. Og det er, som om de får en særlig glæde ud af at kæde deres politiske modstandere sammen med noget, der peger i retning af 30’ernes Nazityskland.

I 80’erne beskyldte man andre for at lede samfundet mod ’den sociale massegrav’. Senere – da udlændingepolitikken begyndte at fylde omkring årtusindskiftet – var de andre enten ’landsforrædere’ eller førte en retorik, der var et ’ekko af 30’ernes Tyskland’.

OG NU ER de andre så blevet til ’Trump’. Underforstået: Nogle, der fører os i retning af udemokratisk lovløshed og hadefuld propaganda mod andre. Så hvis I vil gøre noget ved dæmoniseringer og ’tonen i debatten’, så start med at kigge indad. Og når I har gjort det, så kom tilbage til arbejdet.