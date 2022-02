Du er velkommen, Mark

MARK ZUCKERBERG, manden bag Facebook og Instagram, truer med at lukke begge.

Han skal være så velkommen. Af mange årsager. Ikke mindst den ene, at det vil være godt for os alle. Det vil dertil give en mulighed for at hindre fremtidige sociale medier i at løbe amok med oplysninger om samt kontrol af os.

Ikke at Facebook eller Instagram er onde. Men de har i årevis værget for sig, når de stilles over for legitime krav fra offentligheden.

FOR SELVFØLGELIG SKAL Mark Zuckerberg og kompagnis indtjeningsevne ikke være hævet over europæiske borgeres ret til databeskyttelse.

Det er EU’s dataregler, der gør, at Facebook ikke længere må dele data fra europæiske brugere med sine amerikanske afdelinger. Og følgelig har fået Meta – det overordnede selskab for Facebook og Instagram – til at true og puste sig op.

EU-Domstolen påpeger, at europæiske borgeres data ikke er tilstrækkeligt beskyttet i USA, og derfor skal data lagres i EU og må ikke deles over Atlanten.

SJOVT NOK VED VI, at rige og indflydelsesrige mennesker pudser jurister på ejere af de sociale medier og får slettet oplysninger og opnår databeskyttelse på denne vis. Men alle vi andre har brug for lovgivning.

Affæren er en påmindelse om, at Facebook og Instagram er ligeglad med os. Bare ikke med vores penge. Det bør vi skrive os bag øret, når vi anvender de sociale medier.

Facebook reagerer altid forudsigeligt. Når man afkræves at betale regulær skat eller udvise åbenhed, redelighed og ansvar – eksempelvis være kritisk med hensyn til, hvad man deler, således at mediet ikke bliver hovedsæde for fake news og mørke kræfter – så erklærer man sig brutaliseret af myndigheder.

Ansvarsfraskrivelse er et modersmål for Facebook. For det er dyrt for et medie at tjekke og forhindre løgne. Men Facebook kunne jo også vælge at skrue ned for gevinsten og op for redeligheden og satse på at blive ’liket’ for det.

DER ER MEGET at vinde, hvis Facebook lukkes. Den demokratisering og de forretninger, de sociale medier sandt nok er blevet platforme for, kan løftes af andre eller nye medier. Og gerne med større samvittighed.

Og på Ekstra Bladet vil vi stå først til at dække, hvis samtlige såkaldte ’influencere’ organiserer sig i en demonstration for at bevare Instagram.

Zuckerberg og kompagni har således alt at tabe med deres trussel. Netop derfor er truslen naturligvis også et blufnummer, den er tom.